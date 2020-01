Fredag aften løb dette års Reality Awards over stablen, og som altid var det vildere, end hvis en tredjeklasse blev sluppet løs i en slikbutik uden voksne til at holde øje.

Realitydeltagere fra alt fra 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach' til 'Landmand søger kærlighed og 'Gift ved første blik' troppede op til årets fest i realityland.

Og der blev som altid plads til bare numser, stive deltagere og sprut til højre og venstre.

Se nogle af de vanvittige billeder fra Reality Awards 2020 herunder:

Philip May gav den gas. Foto: Nikolai Linares

En lille venlig slåskamp på gulvet til efterfesten. Foto: Nikolai Linares

Oliver Engart fra Paradise Hotel og Love Island kysser sin kæreste, Anne Seneca, fra Paradise Hotel. Foto: Nikolai Linares

Philip May og Teitur, som vandt prisen for 'årets bedste newcomer' fik delt lidt mundvand til festen. Foto: Nikolai Linares

Philip May og Teitur var ikke de eneste, der fik delt mundvand. Det gjorde også Mariyah og veninden Angelin. Foto: Nikolai Linares

Kludene blev smidt hen ad aftenen. Foto: Nikolai Linares

Numser blev luftet. Foto: Nikolai Linares

Sigmund fra 'X Factor' gav den på dansegulvet i et outfit i sølvglimmer. Foto: Nikolai Linares

Bubber deltog for at overrække en pris. Foto: Nikolai Linares

Jonas Korsgaard fra Love Island og Stjerneboksning iført en tanktop og nogle solbriller. Foto: Nikolai Linares

Der bliver tjekket, om alt sidder, som det skal. Foto: Nikolai Linares