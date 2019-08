A$AP Rocky er fredag aften blevet løsladt efter en uges retssag i Stockholm. Først den 14. august finder vi ud af, om han bliver dømt for vold mod en 19-årig. Det er langt fra første gang, at den amerikanske rapper har været på kant med loven.

Ekspert kalder ham en af de mest betydningsfulde kunstnere i genren i nyere tid, og han nyder en ekstrem rigdom og popularitet. Samtidig har han gennemlevet ting, som de fleste andre kun oplever i mareridt.

Han er den ægte vare på godt og ondt og er bogstaveligt talt vokset op på gaden i New York. Hans far var narkosælger og røg i spjældet, da A$AP Rocky var 12 år gammel.

Året efter blev hans 20-årige storebror myrdet i et bandeopgør, og i en alder af 16 år måtte den kommende superstjerne selv afsone 14 dages fængsel i det berygtede Rikers Island-fængsel for narkosalg.

I den periode levede han med sin mor og søstre på gaden og i diverse herberger, og Rakim Mayers, som han er døbt, tjente penge til familien ved at sælge hash og crack.

En hård opvækst, som måske i sidste ende var med til at forme ham som en af vor tids største rapmusikere, siger den danske hip-hop-ekspert Peter Trier Aagaard.

»Han er langt mere toneangivende og større, end han får kredit for. På en måde er han 'the missing link' mellem Jay-Z og Kanye West-generationen og den nye generation med Lil Pump, og hvad de ellers hedder,« siger Aagaard.

»Han har taget den stil og finesse, som New York repræsenterer, og tilføjet den aggressivitet, som man finder i sydstats-hip-hop. Det er en fed cocktail. Stilistisk lækker og samtidigt så farlig, som hip-hop-fans elsker,« siger han.

Det var storebroderens død i 2001, som fik Mayers til at vende sig mod rapmusik, og 10 år senere fik han sit kommercielle gennembrud med sangen 'Purple Swag'.

Den blev et kulthit i New York og åbnede pladeselskabernes øjne for ham. Med succesen fulgte en pladekontrakt til en værdi af svimlende tre millioner dollars på to år, og derfra har han aldrig set sig tilbage.

Hans to første albums debuterede som nummer et på den amerikanske Billboard Top 200, og han bredte hurtigt sit virke ud til også at omfatte blandt andet producer og pladeselskabsejer.

I 2016 opgjorde magasinet Forbes hans formue til at ligge på omkring 100 millioner kroner.

Blå bog: A$AP Rockky Født Rakim Athelaston Mayers 3. oktober 1988 i Harlem, New York. Hans far var fra Barbados og hans mor er sort amerikaner. Moren, Renee Black, er selv vild med hip-hop og rap, og har opkaldt ham efter kunstneren Rakim fra duoen Eric B. & Rakim. Mayers har siden 2011 været medlem af New Yorker-kollektivet A$AP Mob, der også tæller bl.a.a superstjernen A$AP Ferg. A$AP står for 'Aleays Strive and Prosper'. Han har været kærester med sangerinden Iggy Azalea fra 2011 til 2013. Han har fået kritik for et interview fra 2015, hvor han tager afstand fra bevægelsen 'Black Lives Matter', fordi han efter eget udsagn ikke kan identificere sig med den. Han har en birolle i filmen 'Dope' fra 2015.

Men alverdens succes har ikke kunnet holde tragedierne fra døren. I 2012 døde hans far af årsager, som rapperen aldrig har offentliggjort, og i 2016 døde hans søster, Erika, af en overdosis.

Selv har han også lavet nogle gevaldige udsving og levet en sælsom tilværelse i vild luksus kombineret med episoder af gemene gadeslagsmål og beskyldninger om vold.

I 2012 blev han sagsøgt for vold mod en mand, som angiveligt havde taget ham i at tage stoffer i en tøjbutik i New York. I samme sag blev han senere anholdt for overfald på to amatørfotografer, der havde forsøgt at fange episoden på video. Sagen endte i et forlig, hvor han erkendte sig skyldig i at prøve at stjæle deres kameraer.

I 2013 blev han anklaget for at tæske en kvinde. Den sag endte i et forlig uden om retten i 2015. I 2016 kom han op at slås med en mand i en elevator i New Zealand, og i januar i år blev han filmet i en bizar situation, hvor han gøede af en mand på gaden i Toronto, mens han truede ham med en flaske.