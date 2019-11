A$AP Rocky blev hen over sommeren dømt for vold i Sverige, og det var derfor utænkeligt, at han nogensinde ville vende tilbage til landet.

Rapperen med det borgerlige navn Rakim Mayers er dog ikke bange for at vende tilbage til Sverige, og han har derfor annonceret en koncert for sine mange svenske fans.

Koncerten vil finde sted 11. december i Ericsson Globe i Stockholm. Det skriver LiveNation i en pressemeddelelse ifølge mediet TMZ.

'Efter en enorm støtte fra de svenske fans vil han vende tilbage til Stockholm til en længe ventet koncert for alle sine tilhængere,' står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Lidt overraskende vender A$AP Rocky tilbage til Sverige i december. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Lidt overraskende vender A$AP Rocky tilbage til Sverige i december. Foto: ANGELA WEISS

Rygterne forlyder, at billetterne til koncerten vil blive sat til salg 12. november, mens showet også får deltagelse af svenske artister, der dog ikke er sat navne på endnu.

Efter voldsdommen fortalte kilder til TMZ, at rapperen aldrig ville vende tilbage til Sverige, og ingen ved på nuværende tidspunkt, hvad der har fået ham til at ændre mening på så kort tid.

Sagen om den 31-årige amerikaner skabte stor debat verden over, hvor mange kendte var ude og vise deres støtte til A$AP Rocky.

En af dem var Donald Trump, der tweetede, at Sverige skulle give A$AP Rocky hans 'frihed', og påpegede derudover, hvor meget USA har gjort for svenskerne.

Den 31-årige rapper slap for at afsone sin straf i Sverige. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Den 31-årige rapper slap for at afsone sin straf i Sverige. Foto: ANGELA WEISS

Amerikaneren blev anholdt i Stockholm, fordi han sammen med nogle venner havde overfaldet en 19-årig mand. Episoden blev fanget på video.

Efterfølgende var der tvivl om, hvorvidt A$AP Rocky skulle afsone sin straf i Sverige eller USA, men han slap med en betinget fængselsdom, så han kunne rejse hjem.

Derudover blev rapperen og hans to venner dømt til at skulle betale en erstatning til offeret for overfaldet.

Beløbet var på cirka 8.600 kroner.