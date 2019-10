Den amerikanske rapper A$AP Rocky fortæller nu for første gang, at han er afhængig af sex, og han har været det i mange år.

Superstjernen, der går under det borgerlige navn Rakim Mayers, har haft en turbulent sommer med voldsanklager og fængselsophold.

Og nu gør den 31-årige rapper endnu en gang opmærksom på sig selv.

I et interview med den amerikanske radiovært Angie Martinez fortæller rapperen, at han er sexafhængig - og han har været det siden higschool.

A$AP Rocky forklarer i et interview, at han er sexafhængig. Foto: PETER FOLEY

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Allerede som 13-årig var A$AP Rocky med i sit første sexorgie, og han har nærmest været afhængig af det lige siden, fortæller han i interviewet.

Rapperen har længe været åben omkring sin tørst efter kvinder, men ikke på den måde, han forklarer i interviewet.

Ifølge mediet skulle A$AP Rocky have fortalt detaljeret, hvordan han selv arrangerer sexorgier i sit eget hjem.

A$AP Rocky under en koncert i Holland i august 2019. Foto: FERDY DAMMAN

Han skulle eftersigende have investeret i en seng til over en halv million danske kroner, fordi den bliver brugt hyppigt, som han selv beskriver det.

»Jeg har en masse orgier i mit hjem med nogle tætte veninder. Jeg har endda fotograferet og dokumenteret flere af dem. Disse kvinder er til de præcis samme frisindede ting, som jeg er,« fortæller han i interviewet.

Rapperen har før givet udtryk for, at seksuelle trekanter er normalt for ham.

A$AP Rocky blev i august kendt skyldig i et overfald mod en 19-årig mand i Stockholm, og et medførte en betinget fængselstraf og et mindre erstatningskrav.