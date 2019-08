Søndag fejrede den amerikanske rapper A$AP Rocky sin løsladelse med vennen Kanye West.

Den 30-årige rapper, der stadig er tiltalt for vold mod en 19-årig svensk-afghansk mand, deltog søndag i et af Kanye Wests Sunday Service-arrangementer.

Det skriver mediet People.

Et videoklip, der florerer på de sociale medier, viser blandt andet A$AP Rocky i et vældig godt humør sammen med den amerikanske topmodel Kendall Jenner.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af was kendallxharry account (@kendallxonly) den 4. Aug, 2019 kl. 1.36 PDT

A$AP Rocky, der er opvokset i Harlem i New York, blev arresteret af svensk politi 3. juli efter slåskamp på åben gade.

Rapperen, der er døbt Rakim Mayers, landede lørdag morgen med et privatfly i Californien efter at have siddet fængslet en måned i Stockholm.

42-årige Kanye West er i forvejen en nær ven af A$AP Rocky, og han har tidligere været aktiv i kampen for den 30-årige rappers løsladelse.

Sammen med hans fire år yngre hustru, Kim Kardashian West, har de forsøgt at bruge deres forbindelser til Det Hvide Hus ved at appellere til den amerikanske præsident, Donald Trump. Og så gik præsidenten ind i sagen.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

Kort efter fredagens løsladelse skrev A$AP Rocky på de sociale medier, hvor meget hans fans og venner havde betydet for ham den seneste tid.

'Af hjertet tak til alle mine fans, venner og alle andre over hele verden, der har støttet mig de sidste par uger. Jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er for jer alle sammen,' skrev den 30-årige rapper på Instagram.

A$AP Rocky nægter sig fortsat skyldig i sagen.

Der falder dom i sagen mod den amerikanske rapper 14. august.