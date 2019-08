A$AP Rocky-sagen fik i sidste uge sin afslutning, da der faldt dom i retssagen mod den 30-årige stjernerapper, der sad varetægsfængslet fra 3. juli til 2. august i Stockholm, Sverige.

Men retssagen mod den amerikanske rapper, hvis borgerlige navn er Rakim Mayers, er ikke noget, der bliver glemt lige foreløbig af A$AP Rocky-fans verden over.

Under en koncert på Blockfest Festival i Finland, hvor A$AP Rocky var hovednavn lørdag aften, begyndte publikum at råbe skældsord, der var rettet direkte mod Sverige.

Det skriver det amerikanske nyhedsmedie The Blast.

A$AP Rocky-koncert 18. august i Biddinghuizen, Holland. Foto: FERDY DAMMAN Vis mere A$AP Rocky-koncert 18. august i Biddinghuizen, Holland. Foto: FERDY DAMMAN

På Instagram florerer et videoklip, hvor man på et tidspunkt kan høre pubikum råbe ´fuck Sverige!' på engelsk under koncerten.

Og hvis man kigger nærmere på videoen, kan man se, at A$AP Rocky ikke umiddelbart ligner en person, der ønsker, at tilråbene skal stoppe.

Den amerikanske rapper har tidligere været ude og fortælle, hvor meget hans fans og venner har betydet for ham, mens han sad varetægtsfængslet.

A$AP Rocky blev 14. august ved byretten i Stockholm kendt skyldig i overfald mod en 19-årig svensk-afghansk mand.

Vis dette opslag på Instagram Fans at @asaprocky’s concert chant ‘Fuck Sweden’ after his recent legal trouble there... I get everyone’s caught in the moment but chanting fuck Sweden over one incident is beyond stupid Et opslag delt af Newinflux (@newinflux) den 17. Aug, 2019 kl. 2.02 PDT

Dommen var en betinget fængselsstraf, der betyder, at rapperen slipper for at afsone sin straf i Sverige.

A$AP Rocky fortalte i sidste uge på sin Instagram-konto, at han var skuffet over afgørelsen.

Under hele retssagen nægtede rapperen sig skyldig i anklagerne, da han stadig mener, han handlede i selvforsvar.

A$AP Rocky gav sidst i juni koncert på Tinderbox i Odense kun få dage før, overfaldsepisoden fandt sted 30. juni.