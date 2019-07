Den voldssigtede rapper afviser nu rygterne om, at han lever under kummerlige forhold i det svenske fængsel Kronoberg, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Rygterne, som er startet af det amerikanske medie TMZ, har ellers vakt harme hos adskillige af rapperens kendiskollegaer, som støtter en underskriftsindsamling for at få ham løsladt.

Men de har altså intet på sig, lyder det fra A$AP Rocky gennem hans beskikkede forsvarer, Henrik Olsson Lilja, til svenske SVT.

»Han har ikke talt med TMZ eller nogen andre om forholdene efter anholdelsen. Han blev dengang (under anholdelsen, red.) behandlet ordentligt, og det bliver han stadig,« lyder det fra advokaten.

Dermed modsiger A$AP Rocky de påstande, som TMZ tidligere har bragt.

I en artikel lød det blandt andet, at rapstjernen de første fem dage efter sin anholdelse 3. juli kun fik fem æbler at spise, fordi den resterende mad var uspiselig. Ligeledes skulle vandet, han fik serveret, være udrikkeligt.

Ligeledes har mediet beskrevet, at rapperen sov på en tynd måtte uden et tæppe, og at han var celle-nabo til en forstyrret mand, der kastede med afføring.

Mediet hævdede desuden, at rapperens af Wien-konventionen sikrede rettigheder var blevet tilsidesat, fordi han ikke fik lov til at tale med folk fra den amerikanske ambassade.

Sidstnævnte vil forsvarer Henrik Olsson Lilja ikke afvise er korrekt. Han fortæller, at A$AP Rocky har talt med ambassade-folkene, men først et par dage efter anholdelsen, fordi de angiveligt ikke kunne få adgang til fængslet i første omgang.

Resten af det amerikanske medies påstande afviser han dog.

»I forbindelse med anholdelsen oplevede han forholdene i detentionen som meget simple, og der lugtede af urin, men sådan er det ikke i fængslet.«

»Han mistede i de første dage efter anholdelsen sin appetit, men han forsøger at spise, så meget han nu kan.«

Medier overalt i verden - særligt i USA og Sverige - dækker sagen intenst. Her fra sidste retsmøde i sagen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Med mindre en svensk domstol vælger at forlænge varetægtsfængslingen af den amerikanske rapper, vil han blive løsladt 19. juli.

Han er sigtet for at have overtrådt den grove voldsparagraf, efter han og hans følge 30. juni endte i optøjer med to svenske mænd.

På en video, der er gået viralt, kan man se, at A$AP Rocky smider en mand i jorden og derefter slår og sparker ham.

Selv hævder han dog, at han agerede i selvforsvar.