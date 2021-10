Hvis du er stor fan af Marvel-film, så er der dårligt nyt.

Disney har nemlig besluttet sig for at udskyde en række af de populære superheltefilm.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt Variety.

Ifølge mediet udskyder filmselskabet hele fem Marvel-film.



Det drejer sig blandt andet om storfilmene 'Thor 4', 'Black Panther 2' og 'Doctor Strange 2', der alle bliver forsinket med mellem to og fire måneder.

Her er Disneys nye udgivelsesplan 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', udskydes fra slut-marts 2022 til start-maj 2022

'Thor: Love and Thunder', udskydes fra start-maj 2022 til start-juli 2022

'Black Panther: Wakanda Forever', udskydes fra start-juli 2022 til midt-november 2022

'The Marvels', udskydes fra midt-november 2022 til midt-februar 2023

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', udskydes fra midt-februar 2023 til slut-juli 2023

'Indiana Jones' (endnu intet officielt navn), udskydes fra slut-juli 2022 til slut juni 2023.

Derudover bliver det længe ventede femte kapitel i 'Indiana Jones'-filmene, der har Mads Mikkelsen på rollelisten, også forsinket.

Den bliver forsinket med et helt år, således at den først kommer på det store lærred i sommeren 2023.

Disney afviser, at forsinkelsen skyldes manglende indtjening og understreger i stedet, at det skyldes forsinkelser i produktionen.

For eksempel kom 'Indiana Jones'-hovedrolleindehaveren, Harrison Ford, til skade med sin skulder under optagelserne, hvilket betød, at han ikke kunne filme i en periode.

Uanset grunden er der mange fans, som er ulykkelige over at skulle vente endnu længere på de længe ventede film.

Det er tydeligt at se, hvis man tager et kig på sociale medier i kølvandet på Disneys udmelding:

Marvel delaying their movies AGAIN pic.twitter.com/JiIVxnTJeC — T (@anti__tc) October 18, 2021