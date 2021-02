Karsten Ree bliver tjekket for kræft hver tredje måned, og senest fandt lægerne celleforandringer. Janni er nervøs for, at kræften fra 2015 vil vende tilbage.

I 2015 var 75-årige Karsten Ree igennem et alvorligt sygdomsforløb, da han blev ramt af blærekræft, og derfor har han siden gået til et årligt tjek. Det skriver Realityportalen.

Da han tilbage i sommeren blev undersøgt, fandt lægerne desværre celleforandringer i hans urinleder, som skulle fjernes, da der var mistanke om kræft. De fandt dog efterfølgende ud af, at det ikke var ondartet.

Siden har han gået til et tjek hver tredje måned, og omkring jul var der allerede celleforandringer igen.

»Det er ikke rart at tænke på, at der er noget, som ikke er godt, der gror i ham. Karsten er i en alder, hvor alt kan ske. Og vi kan jo lige så godt være ærlige – det er jo nok hans livsstil med rygning, og så at han har haft kræft før, der har ført til det,« siger Janni.

Selvom Karstens store forbrug af cigaretter meget muligt er en faktor, der sætter ham i større risiko for kræft, så har han ikke planer op at stoppe med at ryge.

Det skyldes, at han har svært ved det, men også at han gerne vil nyde hver en dag. Og det gør han ved blandt andet at ryge, spise god mad og rejse. Det skriver Realityportalen.

»Karsten spiser jo ikke spidskål eller løber en tur. Det ligger bare ikke til ham. Og man kan jo ikke tvinge folk til en særlig livsstil, hvis de ikke vil. Nogle bliver alligevel 100 år, selvom de ryger og drikker. Nogle gange er det jo også et spørgsmål om, hvad man vil med livet,« fortæller Janni.

Bange for at kræften vender tilbage

Karsten og Janni Ree har til nu ikke åbnet op om, at Karsten bliver undersøgt for kræft hver tredje måned, og at der hver gang er fundet et forstadie til kræft. Men i aftenens afsnit af ‘Forsidefruer’ kunne man høre Janni fortælle om den undersøgelse, Karsten var til tilbage i juni.

»Han har ikke ønsket at tale om det, fordi han var bange for, hvad det var. Så han syntes ikke rigtig, han ville have det ud. Derfor har vi ikke talt om det. Men nu er det jo med i ‘Forsidefruer’. På det tidspunkt vidste vi ikke, hvad det var. De havde sagt, de mente, det var kræft i urinlederen, så på det tidspunkt vidste vi, ikke om han var købt eller solgt,« husker Janni.

Siden sommeren har lægerne altså holdt ekstra øje med Karsten Ree, og de vil i fremtiden fortsætte med at tage ham ind til en undersøgelse hver tredje måned.

Lige nu er der jo ikke noget, for det er blevet fjernet. Men man vil altid være nervøs for, at kræften vender tilbage, siger Janni.

