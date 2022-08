Lyt til artiklen

Det var ved at gå helt galt for sangeren Demi Lovato i 2018.

For en overdosis var ved at tage livet af hende, og det åbner hun nu op for i et interview med 'The Zane Lowe Show.' Det skriver VG.

»Da de fandt mig, var jeg blå i ansigtet. Hvis ikke lægerne var kommet dengang, havde jeg ikke været her i dag,« siger Demi Lovato.

Hun fortæller, at det var fem-ti minutter, der afgjorde hendes skæbne.

Det var i hendes eget hjem, at hun dengang blev fundet. Her havde hun taget en overdosis af heroin.

Men selvom hendes liv blev reddet, så var det ikke helt uden omkostninger.

Sangerens pusher valgte nemlig at udnytte situationen til seksuelt at udnytte Demi Lovato.

»Da jeg blev fundet, var jeg nøgen og blå. Han havde bogstaveligt talt efterladt mig til at dø, efter at han havde udnyttet mig,« har hun senere fortalt.

Her ses et billede af Demi Lovato fra Grammy Awards i 2016.

Det var dog langtfra det eneste, der skete.

For hun fik senere både en hjerneskade og et hjerteanfald.

»Jeg fik en hjerneskade, som jeg stadig kæmper med i dag. Jeg kører ikke bil, fordi mit syn har fået blinde vinkler,« har sangeren forklaret ifølge People.

Her fire år senere kæmper hendes nærmeste fortsat med at stole på hende. Noget som musikeren kalder »bekymrende.«

Hun fortæller, at den eneste måde, hun kan genvinde deres tillid på, er, hvis hun virkelig er til at stole på.

I en dokumentarserie fra 2021 fortalte Demi Lovato, at hun blev udsat for voldtægt som 15-årig. Det var mens hun arbejdede for Disney Channel i slutningen af 2000'erne, og det var angiveligt af en, hun kendte. Gerningsmanden fik aldrig nogen konsekvenser og »blev aldrig taget ud af filmen, de var med i.«

I 2021 sprang Demi Lovato desuden ud som nonbinær, hvor hun derfor hverken ser sig selv som værende kvinde eller mand.

I dag er hun kærester med musikeren Jordan Lutes. Et forhold, som hun netop har bekræftet.