Et overfladisk og ulykkeligt liv med hårde stoffer og et forkvaklet forhold til andre mennesker.

Sådan var virkeligheden i mange år for den canadiske megastjerne Justin Bieber.

Han oplevede det, millioner af børn og unge må nøjes med at drømme om:

Fra det ene øjeblik til det andet gik han fra at være en helt almindelig dreng fra en helt almindelig lille by til at være en af verdens mest kendte mennesker:

Justin Bieber med nogle af de mange priser, han har modtaget for sin musik.

Med ét slag var han ham, alle forgudede og ville efterligne.

Bieber blev succesfuld, rig og berømt overnight, og i en alder af bare 18 år var han en superstjerne, der fik skrigende piger til at dåne til udsolgte koncerter over hele verden.

Hvilken pige eller dreng har ikke selv drømt den drøm, når de står foran spejlet og skråler ned i hårbørsten eller smiler kælent i en youtube-video?

Nu afslører Justin Bieber selv i et opslag på Instagram, hvilken enorm pris den pludselige berømmelse havde for ham.

Vis dette opslag på Instagram Hope you find time to read this it’s from my heart Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber) den 2. Sep, 2019 kl. 2.38 PDT

I et langt og hudløst ærligt indlæg på det sociale medie fortæller den canadiske sanger om livet med stoffer, skandaler, sex og dårlige forhold til kvinder.

»Da jeg var 20, tog jeg alle de dårlige valg, man kan tænke sig, og jeg gik fra at være en af verdens mest elskede mennesker, til at blive en af dem, som folk dømte, latterliggjorde og hadede mest.«

Popstjernen har 118 millioner følgere på Instagram, og mandag aften fik de et sjældent indblik i, hvad der foregår bag scenen og de tonede ruder i limousinerne.

Når projektørerne slukkede, var Bieber nemlig stadig bare en lille dreng, som ikke havde lært, hvordan han tog ansvar for sit eget liv, og hvordan han skulle være overfor andre.

Canadian singer Justin Bieber gestures during a press appointment to promote his new album "What Do You Mean" in Berlin on September 15, 2015.

»Da jeg var 18 gammel, havde jeg ingen færdigheder til at klare mig ude i verden, jeg havde millioner af dollars og adgang til alt, hvad jeg måtte ønske,« skriver han og fortæller videre, hvordan hårde stoffer og brudte relationer blev en del af hans hverdag.

»Jeg begyndte at blive bitter, jeg behandlede kvinder respektløst, og jeg var vred. Jeg gemte mig bag en skal af den person, som jeg var blevet til. Jeg troede ikke, jeg kunne ændre det.«

Bieber antyder også, at han som barnestjerne manglede en tryg og solid base. Hans forældre var selv unge, fattige og oprørske, og da gennembruddet kom, manglede han støtte og opbakning hjemmefra.

»Efterhånden som mit talent udviklede sig, og jeg blev ekstremt succesfuld, så skete det inden for en periode af to år. Hele min verden blev vendt på hovedet.«

Bieber og Baldwin.

»Forstår I, jeg havde masser af penge, tøj, biler, anerkendelse, præstationer, priser og jeg var stadig ikke tilfreds.«

»Det har taget mig år at vende mig fra alle de forfærdelige dårlige beslutninger, reparere brudte relationer og ændre mine vaner i forhold til andre mennesker.«

Heldigvis for Bieber kom der et afgørende vendepunkt, da han mødte den 22- årige model, Hailey Baldwin, som han nu er gift med.

»Nu er jeg i den bedste sæson i mit liv 'ÆGTESKAB'!! Hvilket er et fantastisk, vanvittigt, nyt ansvar. Du lærer tålmodighed, tillid, venlighed, ydmyghed og alle de ting, det kræver for at blive en god mand.«