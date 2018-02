Sangerinden Julie Berthelsen har ikke altid været nem at leve sammen med.

Det erkender hun i et interview med Hendes Verden.

Ganske vist befinder hun sig nu i det, hun selv kalder et 'drømmeforhold' med håndboldspilleren Minik Dahl Høegh, som sidste år friede til hende efter ni års forhold.

Men det har ikke altid været fryd og gammen at være ved den 38-årige sangerindes side, fortæller hun åbenhjertigt.

»Jeg har tidligere været i forhold, hvor jeg jordede manden fuldstændig og var en frygtelig kæreste. Når jeg får lov til at jorde, så gør jeg det, for jeg leder altid efter modstand. Jeg har også prøvet det modsatte, hvor jeg mistede mig selv fuldstændig i et forhold. Jeg har prøvet begge ekstremer, så da jeg mødte Minik, vidste jeg præcis, hvad jeg ville have,« siger Julie Berthelsen.

Julie og Minik mødtes i forbindelse med de grønlandske dage i Tivoli for ti år siden - og efter deres første date var hun klar over, at det var manden i hendes liv. Parret har siden fået to børn - Casper på fem og Sia på to.