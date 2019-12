For ikke så lang tid siden, blev det offentliggjort, at debattør og klummeskribent Katherine Diez danner par med klimaminister Dan Jørgensen.

De to gik ud på sociale medier og proklamerede deres kærlighed i særdeles positive vendinger, og nu tager parret forholdet et skridt videre.

For selvom det er et relativt nyt forhold, så har de taget beslutningen om at fejre julen sammen, siger Katherine Diez i et interview med Alt for damerne.

»I år havde jeg planlagt at være frivillig i den Grå Hal på Christiania, hvor mange hjemløse kommer og fejrer jul, men nu viser det sig, jeg skal danse om træet i Morud på Fyn hos Dans forældre, siger hun og uddyber:

Vis dette opslag på Instagram Har man fulgt mig herinde, ved man, at jeg aldrig har holdt mig tilbage, når det kom til at dele ud af personlige – ikke private; der er forskel – fortællinger fra mit liv. Når jeg i den seneste tid har været mere SoMe-introvert end sædvanligt, findes der en ufattelig god grund: Jeg har mødt mit livs kærlighed. Og jeg har eksisteret kun i dén. I ham. Jeg har genlæst verdenslitteraturens største romantikere og først rigtigt fundet mening i dem nu; jeg har revideret min tro på meningen med livet, følt mig som Christopher Columbus i min opdagelse af det forjættede land og lært et nyt sprog. Hjertets. Flydende. Altopslugende. Med schwung, overgivelse og inderlig, inderlig stolthed og lykke. Jeg tænker: Det er sådan her, Zeus må have haft det, første gang han løftede tordenkilen. Se, det fede ved kærligheden er, at man kommer til at formulere ”simple truisme” eller fortærskede klichéer som de dybeste indsigter, når den i virkeligheden kan portrætteres så sårende ligetil som ”jeg elsker ham”; han, som nat og dag holder mig i sine stærke arme og i samme åndedrag holder min angst for døren. Han, som har viet sit liv til sin politik, sine drømme og ambitioner om en bedre verden. Han, som tager af sted tidlig morgen og kommer hjem sen aften og stadig har mandsmod og styrke nok til at tøjle mig, sin sarte mimose og hendes længselssuk. Neil Gaiman skrev i ’The Sandman: The Kindly Ones’, 1996: ”Have you ever been in love? Horrible, isn’t it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can ge tinside you and mess you up.” Ja. Sådan er det. Men jeg har mødt mit livs kærlighed. Og jeg har mødt verdens kærligste, klogeste og mest idealistiske mand og menneske. @danj.klimaminister Et opslag delt af Katherine Diez (@katherine_diez) den 17. Nov, 2019 kl. 11.10 PST

»Jeg skal dog nok finde på noget andet frivilligt julearbejde at tage mig til. Ellers har jeg ikke rigtig noget behov for at holde en klassisk dansk jul, selvom den bestemt er hyggelig. Jeg tror, det ændrer sig den dag, hvor (og hvis) jeg selv får børn.«

Da Diez offentliggjorde nyheden om sin kærlighed på Instagram, var hun meget åben om, at Dan Jørgensen har sparket benene væk under hende.

'Det er sådan her, Zeus må have haft det, første gang han løftede tordenkilen. Se, det fede ved kærligheden er, at man kommer til at formulere ”simple truisme” eller fortærskede klichéer som de dybeste indsigter, når den i virkeligheden kan portrætteres så sårende ligetil som ”jeg elsker ham”; han, som nat og dag holder mig i sine stærke arme og i samme åndedrag holder min angst for døren,' skrev hun i sit opslag på Instagram.

Det var 17. november, at parret valgte at offentliggøre deres kærlighed, og nu har de altså valgt at holde jul sammen, som de skal fejre i Morud på Fyn hos Jørgensens forældre, fortæller Katherine Diez.

Hun siger, hun for første gang forstår begrebet 'dens store kærlighed' efter at have mødt Jørgensen.

Desuden siger hun, at hendes tilstand med al den kærlighed passer meget godt til julen, som hun altså netop skal fejre med sin kæreste.

Katherine Diez er 30 år og arbejder som kulturkritiker for Berlingske.

Læs mere om hende og Dan Jørgensens forhold her.