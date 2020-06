Partnervold. Polititilhold. Psykisk sygdom.

Udfordringerne har været mange og forskelligartede for sangeren Aaron Carter, og nu er der endnu en ting, han skal igennem.

Han fortæller nemlig, at hans kæreste, Melanie Martin, har mistet parrets fælles barn.

Parret berettede om de triste omstændigheder i en livestreaming på YouTube, som de sammen lavede mandag. Her fortalte de to også, at de havde fundet sammen igen, efter de med meget drama gik fra hinanden tidligere på året.