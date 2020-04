Alicia Silverstone var en af de helt store stjerner i midten af 90'erne.

Her brød hun i særdeleshed igennem som den forkælede rigmandsdatter Cher i 'Clueless', og efterfølgende lå verden for den unge skuepillerindes fødder.

Derfor var Alicia Silverstone også kun i starten af sine 20'ere, da hun opnåede at medvirke i storfilmen 'Batman og Robin. Her spillede hun den fremtrædende rolle som 'Batgirl', men det er i dag ikke noget, hun mindes med glæde, skriver The Guardian.

Det var nemlig hverken en sjov film at lave eller at promovere.

Her ses skuespillere og insptruktør, som var med i 'Batman and Robin'. Fra venstre ses Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, instruktør Joel Schumacher, Chris O'Donnell og George Clooney. Foto: HECTOR MATA Vis mere Her ses skuespillere og insptruktør, som var med i 'Batman and Robin'. Fra venstre ses Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, instruktør Joel Schumacher, Chris O'Donnell og George Clooney. Foto: HECTOR MATA

I medierne blev den unge skuespillerinde kaldt 'fatgirl', og der blev skrevet negative kommentarer om hendes kropsform, da folk mente, hun var for stor.

Lavpunktet, siger hun selv, var da en journalist spurgte til hendes bh-størrelse. Hun fortæller, hvordan hun håndterede både usunde situationer på arbejdet og i pressen.

»Der var arbejdsbetingelser, som var mindre end ok, på den måde som tingene udfoldede sig. Og nej, jeg sagde ikke 'fuck dig' og kom ud på den anden side som kriger, men jeg gik bare min vej, og så sagde jeg til mig selv: 'Ok, så ved jeg, hvad det er, og det er jeg færdig med. Der skal jeg ikke hen igen.«

Sådan lyder det om skuespillerindens oplevelse med at lave 'Batman & Robin', hvor hun spillede overfor George Clooney og Uma Thurman.

Faktisk var tingene så nedslående i forbindelse med indspilningen af superheltefilmen, at hun holdt op med et elske sit fag. Noget, der forblev sådan i mange år.

Det varede faktisk ved, indtil hun ti år senere fik en rolle i et stykke, som genoplivede glæden for hende.

Alicia Silverstone fortæller dog, at hun ikke bukkede under for hverken negative kropskommentarer 'eller mænd, der var ulækre.' Hun var ikke forvirret og vidste allerede dengang, at det ikke var okay, når folk kommenterede og vurderede hendes krop.

Og selvom hun fortæller til The Guardian, at hun har haft svært ved at sætte grænser i sit private liv, så har hun formået at sige fra overfor mænd med bagtanker i sit professionelle virke.