Højt at flyve, dybt at falde.

Det fortærskede ordsprog passer desværre på den amerikanske skuespiller Brett Butler, der i 90erne havde stor succes i sitcom-serien ‘Grace Under Fire’, hvor hendes hovedrolle blandt andet sikrede hende to nomineringer til Golden Globe.

23 år efter seriens afslutning er pengene dog formøblet, og derfor har hun nu oprettet en indsamling på siden GoFundMe.

The Hollywood Reporter

Da ‘Grace Under Fire’ var på sit højeste tjente Butler op mod 250.000 dollar per episode, svarende til næsten 1,6 millioner kroner. Serien kørte i fem sæsoner fra 1993 til 1998, og det vurderes, at hun i alt har tjent mere end 200 millioner kroner på serien.

De penge er nu væk, og roden til det skal findes i et årelangt Vicodin-misbrug, som startede under optagelserne i 90erne. Hun fik udleveret pillerne, fordi hun havde smerter i lænden, men det endte med at have uhyggelige mentale konsekvenser for sitcom-stjernen.

Hun fortæller blandt andet, at hun kun husker 80 af de 112 episoder, hun har optaget til ‘Grace Under Fire, og at hun i flere omgange har kæmpet med depression.

»Jeg var ude af mig selv. Det er det, stoffer gør ved dig. De skulle have trukket serien tilbage tidligere,« siger Brett Butler ifølge The Hollywood Reporter.

Selvom hun kom ud af misbruget, har en række katastrofale økonomiske beslutninger og nogle dårlige relationer nu gjort, at der intet er tilbage er af formuen.

Derfor har Butlers veninde oprettet en indsamling til hende.

»Jeg beder til, at I vil give hvad I kan. Hun har fået millioner af mennesker til at grine igennem årene. Det er tid til at betale hende tilbage,« skriver veninden Lon Stickler i opslaget til indsamlingen.

Målet var oprindeligt 20.000 dollar, men indsamlingen er allerede nået over 35.000 dollar i skrivende stund. Det svarer til mere end 220.000 kroner.

Den nu 63-årige Brett Butler har i det seneste årti blandt andet medvirket i ‘The Walking Dead’ og ‘How to Get Away With Murder’.