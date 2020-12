I midten af 90'erne opnåede hun stor succes og lagde stemme til Disneys kæmpefilm 'Pocahontas' – men i den seneste uge har livet været knap for prangende for Irene Bedard.

Skuespilleren, der er blevet 53 år, er nemlig på bare tre dage blevet anholdt to gange i Beavercreek, Ohio.

Det skriver det amerikanske medie TMZ på baggrund af en politirapport.

Ifølge mediet fandt første episode sted for tre dage siden.

Disney's 'Pocahontas' Star Irene Bedard Arrested Twice in Three Days https://t.co/5EIilVM2mT — TMZ (@TMZ) December 2, 2020

Her blev betjente kaldt ud til en anmeldelse, der gik på 'vold i hjemmet'. Da de ankom, konstaterede betjentene, at Irene Bedard var påvirket, lugtede af sprut og havde problemer med at stå oprejst. I hånden havde hun et bælte.

Hændelsen udspillede sig i Irene Bedards eksmands hjem, hvor han bor sammen med deres søn.

Ifølge eksmanden havde Bedard råbt af og sparket sønnen. Efterfølgende skulle skuespillerinden så have sparket og skreget, da betjentene tog hende med på stationen.

Angiveligt ønskede hverken eksmanden eller sønnen at anmelde sagen – de ønskede hende blot hjælp og afvænning.

Bedard på den røde løber i 2018. Foto: VALERIE MACON Vis mere Bedard på den røde løber i 2018. Foto: VALERIE MACON

Men tre dage senere var den gal igen.

Irene Bedard, ude af fængslet på grund af kaution, kom igen i søgelyset, da hun chikanerede en receptionist på et hotel i Ohio. Ligesom tre dage tidligere rykkede politiet ud.

Betjentene forsøgte at tale en igen beruset Bedard ned, men i sidste ende måtte hun igen en tur i håndjern og på stationen.

Hun blev dog senere løsladt og sigtet for gadeuorden.

Irene Bedard har ikke udtalt sig offentligt om beskyldningerne mod hende de seneste dage.

Foruden at lægge stemme til 'Pocahontas' har Bedard spillet med i adskillige film og tv-serier siden de tidlige 90'ere. Heriblandt filmen 'Smoke Signals' og 'Lakota Woman: Siege at Wounded Knee'.

Sidstnævnte fik hun sågar en Golden Globe-nominering for.