Mens mange mennesker verden over i øjeblikket mister deres arbejde og har problemer med indkomsten, så har andre fundet en måde at udnytte corona-tiden på.

En af dem er 'Beverly Hills 90210'-skuespillerinden Tori Spelling, som i denne uge valgte at arrangere en lidt usædvanlig begivenhed for sine fans på Instagram.

Den 46-årige skuespillerinde planlagde nemlig at holde et virtuelt 'meet-and-greet', hvor 20 heldige fans kunne få mulighed for at møde Tori Spelling gennem et videoopkald, skriver Page Six.

Selvom det måske umiddelbart lyder som en flot gestus, så har kritikken alligevel haglet ned over skuespillerinden.

46-årige Tori Spelling med sin mand, 53-årige Dean McDermott. Her ses de ved Nickelodeon's Kids' Choice Awards i 2016. Foto: PHIL MCCARTEN Vis mere 46-årige Tori Spelling med sin mand, 53-årige Dean McDermott. Her ses de ved Nickelodeon's Kids' Choice Awards i 2016. Foto: PHIL MCCARTEN

For hvis man ønskede at have et videoopkald med Tori Spelling, skulle man først betale et beløb på 95 dollar, svarende til godt 650 danske kroner. Noget der har skabt stor utilfredshed på de sociale medier.

Nogle af kommentarerne til Tori Spellings idé om et virtuelt 'meet-and-greet' lyder således:

Folk dør, og du tænker stadig på, hvordan du kan få penge af os.

Selvfølgelig koster det 95 dollars, fordi under en pandemi, så er vi alle sammen nødt til at spare. Nedtur.

Folk laver gratis koncerter og så tager du penge for det?

Kritikken fik efterfølgende Tori Spelling til at fjerne sit opslag fra det sociale medie.

I stedet har hendes mand, den 53-årige skuespiller Dean McDermott, lagt en længere video på selvsamme medie, hvor han retter kritik mod de personer, der har kritiseret Tori Spelling for at ville tage penge for mødet.

Blandt andet argumenter Dean McDermotts for, at det var en korrekt beslutning at ville tage penge for det, da hustruen i øjeblikket ikke har mulighed for at arbejde.

»Hvad er der i vejen med at forsørge sin familie i denne tid? Alle studierne, alt er lukket ned. Hun (Tori Spelling, red.) har ikke mulighed for at arbejde som alle andre,« siger han og fortsætter:

»Hun har ikke noget arbejde, så hvorfor kan hun ikke arbejde hjemmefra og lave et direkte 'meet-and-greet' med sine fans og give dem lidt lys og kærlighed og have det lidt sjovt?* lyder det blandt andet i Dean McDermotts video.

Tori Spelling i 90'erne verdenskendt for sin rolle som Donna Martin i succes-serien 'Beverly Hills 90210'.