Jane Fonda er kendt for sin fleksibilitet fra utallige fitnessvideoer i 80'erne og sin generelle livsvigør, men i et åbenhjertigt interview påstår den 82-årige skuespiller, at hun ikke længere er i stand til at have sex.

Det sagde skuespilleren, da hun for nyligt gæstede 'The Ellen DeGeneres Show', skriver Entertainment Tonight.

Her blev hun spurgt ind til sit sexliv af den vikarierende vært, Tiffany Haddish:

'Jeg bliver nødt til at vide, fordi du ser så godt ud, har du stadig sex? Har du sådan, vild sex?,« spørger intervieweren.

Det var Tiffany Haddish, der spurgte om detaljer fra skuespiller Jane Fondas privatliv. (Arkivfoto) Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Det var Tiffany Haddish, der spurgte om detaljer fra skuespiller Jane Fondas privatliv. (Arkivfoto) Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Og Jane Fonda, der ikke ser ud til at lade sig slå ud af de nærgående spørgsmål, svarer:

»Nej, nej, slet ingen. Jeg har ikke tid til det. Jeg er for gammel, og jeg har haft alt for meget af det. Jeg har slet ikke behov lige nu, fordi jeg har alt for travlt,« sagde 'Grace and Frankie'-stjernen, som uddybede:

»Min favorit eksmand Ted Turner sagde altid, 'hvis du venter for længe, så gror den til'. Og jeg tror, han har ret.'

Jane Fonda fortæller videre, at hun tvivler på, at hun ville være i stand til at få tændt op for den del af sig selv, hvis hun ville.

»Jeg kunne ikke have sex igen, selv hvis jeg ville.«

Foruden det nuværende sexliv, så spurgte intervieweren også ind til situationer, som Jane Fonda tidligere har talt åbent om.

Eksempelvis har Fonda fortalt i New York Times, at hun fortryder, at hun ikke takkede ja til at have sex med sangeren Marvin Gaye, da hun stadig var gift med sin eksmand Tom Hayden.

»En, jeg faktisk tænker på, og som jeg fortryder, er Marvin Gaye. Han ville gerne, og jeg ville ikke. Jeg var gift med Tom,« lød det fra hende i avisen i september i år.

Ellen DeGeneres afløser Tiffany Haddish kalder på baggrund af den beslutning Fonda for en god kvinde, og siger, at hun ikke er sikker på, hun kunne gøre det samme i den situation.

Jane Fonda er for tiden aktuel med en bog om klimaet, som hun var i talkshowet for at tale om. Bogen hedder 'What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action', og den udkom 8. september i USA.