»Du skulle have set mig. Jeg lignede virkelig en billig tøs.« Eleanor Bergstein griner hjerteligt, så den sølvgrå manke hopper med.

»Så jo. Jeg har ikke orket at svare på det i mange år, men jeg var dirty dancer, jeg var 'Baby'. Filmen er ikke selvbiografisk, men stærkt personlig.«

Når den 82-årige amerikanske forfatter Eleanor Bergstein sidder på et hotel i København og fortæller om at være en billig tøs, er der en god grund til det.

For til september vender succesmusicalen 'Dirty Dancing' tilbage på scenen i en ny opdateret version.

Eleanor Bergstein sammen med Mathilde Norholt og Silas Holst, som igen spiller Baby og Johnny i musicalen.

Og sådan én laver man ikke bare bag ryggen på Eleanor Bergstein.

Det er nemlig hende, der skabte en af sen-80'ernes største filmsuccesser. Hende, der som en anden løvemor vogter dens videre liv som musical i hele verden. Og altså hende, som en god del af historien bygger på.

Kender man ikke 'Dirty Dancing' fra 1987, er den på overfladen et romantisk drama, som udspiller sig i 1960'ernes USA og handler om den unge, naive overklassepige 'Baby', som under en ferie på et fint resort forelsker sig i danseinstruktøren Johnny, som kommer fra helt andre kår.

Under den overflade ligger dog adskillige dybere lag – kvindefrigørelse, klasse- og raceskel – som bidrog til, at filmen blev en gigantisk succes. Da den endelig blev lavet.

Patrick Swayze og Jennifer Grey var stort set ukendte, da de lavede 'Dirty Dancing'. Her ses de i en af de legendariske scener.

For Eleanor Bergstein måtte kæmpe i 10 år, før det lykkedes hende at forvandle sit manuskript til film.

En kamp, hun gladeligt tog.

Ligesom filmen har betydet rigtig meget for rigtig mange, har den og dens budskaber også gjort det for feministen Eleanor Bergstein, som har trukket på ting, hun selv har oplevet op gennem sit liv.

»Jeg var en 'dirty dancer', min far var læge, jeg blev kaldt ‘Baby’, indtil jeg var 20, og vi holdt ferie i The Catskills,« siger Eleanor Bergstein om lighederne.

En meget vovet 12-årig Eleanor Bergstein i sit mambo-outfit.

»Men jeg voksede op i et fattigt kvarter i Brooklyn og kom bestemt ikke fra en velhavende familie,« tilføjer hun.

Til gengæld elskede hun at danse. Hun smiler ad billederne, der viser hende gøre dansegulvene usikre. 11-12 år gammel var hun, da de blev taget. Få år før hun blev 'dirty dancer'.

»Du drømmer ikke om, hvor mange vindertrofæer jeg har stående derhjemme. Jeg var nærmest en 'dirty dancing'-dronning,« smiler Eleanor Bergstein.

»Mit signatur-trin – som også er med i filmen – var at svinge mit ben op over min partners skulder og sno foden rundt om hans hals. Jeg var virkelig rutineret,« forklarer hun.

Dette trin var Eleanor Bergsteins speciale, da hun selv som teenager var 'dirty dancer'.

Billeder fra dé danse har hun ikke, kun en gammel hjemmevideo fra en familiemiddag, som viste, hvordan hun som 13-årig så ud.

»Den billigste tøs, du kan forestille dig. I en virkelig stram kjole, meget høje hæle og læbestift. Og det var til en religiøs familiemiddag! Det kan virkelig undre, at mine forældre turde lade mig gå ud på gaden.«

»Men de var faktisk ret cool og gav mig lov til at danse, så længe jeg passede skolen og fik gode karakterer.«

»Jeg tænker, at de regnede med, at det nok skulle ende godt alligevel,« smiler Eleanor Bergstein.

Ingen troede på den. Til sidst gjorde vi heller ikke selv Eleanor Bergstein om sin kamp for 'Dirty Dancing'

Og godt endte det, selvom hun skulle grueligt mange afslag igennem, før det lykkedes at finde et filmstudie, der turde tage chancen med 'Dirty Dancing'.

»Alle filmstudierne sagde nej tak. Ingen troede på den. Til sidst gjorde vi heller ikke selv,« husker hun og fortæller om de mange nedladende og hånende kommentarer, som fulgte filmholdet hele vejen frem til premieren. Lige indtil der kom publikum på.

Resten er historie. 'Dirty Dancing' blev en overvældende succes.

»Først var det kvinderne, som valfartede i biografen hånd i hånd. Så begyndte mændene at følge trop. Jeg ved godt, at jeg lyder skør, men at have været med til at lave en film, som har betydet så meget for så mange, er en velsignelse.«

Ni ting du - måske - ikke vidste om ‘Dirty Dancing’ Eleanor Bergstein kæmpede i 10 år for at få lov til at lave filmen. Alle store studier takkede nej, fordi de ikke troede på den. 42 afslag fik hun.

Et lille – og knap så velrenommeret – videoselskab sagde ja til at producere filmen, omend på et meget skrabet budget på blot fem mio. dollar.

'Dirty Dancing' endte med indspille 214 mio. dollar, som omregnet til nutidsdollar svarer til 500 mio. dollar.

Usikre på, hvad de havde mellem hænderne, viste de råfilmen for den berømte filmproducent Aaron Russo. 'Brænd negativerne og meld det til forsikringen' lød hans dom.

'Dirty Dancing' er fra 1987, altså før internet og streaming. Til gengæld fandtes der videoer, og filmen var den første, der solgte over en million eksemplarer.

På grund af det skrabede budget fandt optagelserne sted uden for 'resort'-sæsonen, hvor temperaturerne ofte lå tæt på frysepunktet. Derfor er der ingen nærbilleder af Patrick Swayze og Jennifer Grey i den legendariske scene i søen. Deres læber var helt blå.

Af samme grund havde efteråret sat ind, og bladene på træerne var falmet, hvilket ikke passede med, at filmen foregår om sommeren. Alle bladene blev derfor spraymalet grønne.

Eleanor Bergstein måtte specielt kæmpe for at beholde scenen med den illegale abort i filmen. Fordi den var beskrevet så brutalt, frygtede producenterne, at filmen ville blive boykottet.

I filmens finaledans springer Patrick Swayze let og elegant fra scenen til dansegulvet. I virkeligheden havde han dog et skadet knæ. Sekvensen blev filmet 10 gange, før den var kassen. Men han gennemførte.

»Vi lavede den for ingen penge på ingen tid. Fik hver dag tudet ørerne fulde med, hvor dårlig den var. Alle, der var med på den rejse, er i mine øjne helte. Og ingen af os havde drømt om, at den blev dét, som den blev.«

For hende selv har 'Dirty Dancing', som Jennifer Warnes og Bill Medley synger i filmens slutscene, givet hende 'the time of my life'.

Eleanor Bergstein har af og til spekuleret på, om hun skulle lave en fortsættelse. Men er travlt beskæftiget med at vogte dens liv som musical, sikre, at publikum går ud af salen med den optimale oplevelse. Også her i Danmark. Produktet, ikke pengene, er det vigtige. Ligesom det var, da hun i sin tid lavede filmen.

»Om jeg er blevet rig?« Eleanor Bergstein griner hovedrystende. »Til tider har jeg måttet tage ud og arbejde som kok for at få enderne til at hænge sammen. Men for min mand og jeg har penge aldrig været en høj prioritet. Og vi har alligevel aldrig drømt om at slå os ned i Monaco.«