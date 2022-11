Lyt til artiklen

Oh Yeong-su blev en stor stjerne efter sin rolle i Netflix hitserie 'Squid Game'.

En præstation, som i 2022 sikrede ham en Golden Globe-statuette. Nu er der dog i den grad kommet grus i maskineriet for den 78-årige skuespiller.

Ifølge flere internationale medier, heriblandt Variety, er han blevet sigtet for en seksuel forseelse.

Anklagere i den sydkoreanske by Suwon fortalte fredag, at de havde sigtet Oh Yeong-su, som skulle have rørt en kvinde på en upassende måde flere gange i 2017. Det påståede offer indgav en anmeldelse i december 2021. Sagen blev dog lagt ned i april 2022, men genåbnet igen efter anmodning fra anmelder.

Skuespilleren har afvist anklagerne og er kommet med en erklæring til det sydkoreanske medie JTBC:

»Jeg holdt kun hendes hånd for at kunne føre hende rundt om en sø. Jeg undskyldte, og hun sagde, at hun ikke ville gøre mere ud af det, men det betyder ikke, at jeg indrømmer,« forklarer han.

Det koreanske kulturministerium skulle have trukket en reklame, hvor Oh Yeong-su er med i, efter sigtelsen.