Larry David er kendt som et komisk talent ud over det sædvanlige og er manden bag serien 'Curb your Enthusiasm', som menes at have været inspirationskilde for den danske hitserie 'Klovn'.

Nu har den sjove mand også noget at glæde sig over i privatlivet, skriver People Magazine.

Den 73-årige komiker har nemlig fundet sig en kvinde, han syntes så godt om, at han har giftet sig med hende.

Serie-produceren Ashley Underwood kan nu kalde sig fru Larry David.

Vis dette opslag på Instagram Larry David has tied the knot! The Curb Your Enthusiasm creator and star, 73, and Ashley Underwood wed on Wednesday evening in Southern California, PEOPLE has learned. Tap the bio link for more details. : Michael Kovac/Getty Images for CORE, formerly J/P HRO Et opslag delt af People Magazine (@people) den 8. Okt, 2020 kl. 2.54 PDT

De to mødtes igennem et andet kendt ægtepar, har David tidligere afsløret. Det var nemlig hjemme hos skuespiller Sacha Baron Cohen, kendt fra 'Borat'-filmene, at de to mødte hinanden.

Det skete i 2017, hvor begge var med ved fejringen af Sacha Baron Cohens fødselsdag. Ashley Underwood kender Borat-stjernen, fordi hun har været producer for ham.

41-årige Ashley Underwood er desuden gode venner med Cohens kone, skuespillerinden Isla Fisher, og det nu gifte par var blevet sat ved siden af hinanden, fordi man mente, de havde kæreste-potentiale.

»Vi blev sat ved siden af hinanden, jeg tror med det (en kærlighedsforbindelse, red.) i tankerne. Og til hendes store overraskelse gik jeg før desserten. Jeg klarede det så godt i forhold til 'ping pongen', at jeg ikke ville risikere at blive for længe og ødelægge den gode stemning,« har David sagt om det første møde.

Under nedlukningen af store dele af USA har Larry David, delt hus og mange timer med Ashley Underwood, men også med sin datter Cazzie.

»Der er ikke et øjeblik på dagen, hvor der ikke er gnidninger imellem i hvert fald to af os,« lød det i den forbindelse fra Larry David, der udtalte sig til The New York Times.

»Når så det er løst, så er der to andre, der går i flæsket på hinanden, og det er altid omkring opvask. 'Du tog ikke opvasken', eller 'du hjalp ikke med opvasken'. Jeg tror, det bliver råbt over hele verden lige nu.«

Sådan lød det fra serie-skaberen, som har skabt en hel karriere på sin evne til at brokke sig.

Opvaske-diskussionerne har dog ikke været så voldsomme, at det satte en stopper for planer om bryllup, som altså skulle være gennemført onsdag.

Tidligere var Larry David gift med klima-forkæmper Laurie David i fjorten år, inden parret skiltes i 2007. De har sammen de to døtre Cazzie på 26 år og Romy på 24 år.