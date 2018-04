Den amerikanske skuespiller Richard Gere skal giftes med spanske Alejandra Silva.

Det skriver spanske ABC.

Richard Gere på 68 år, der især er kendt fra filmen 'Pretty Woman', skal giftes med 35-årige Alejandra Silva. De mødte hinanden, da Richard Gere stadig var gift med modellen Carey Lowell.

Det kommende brudepar mødtes på Alejandra Silvas hotel i Italien, som hun havde med sin tidligere mand.

Richard Gere og den 32 år yngre kvinde offentliggjorde deres forhold i sommeren 2015, og de seneste år har de haft et langdistanceforhold, da Richard Gere til dagligt bor i USA og hun i Spanien.

Allerede i november sidste år blev Alejandra Silvas spottet med en diamantring på fingeren.

»Hun er ikke konkurrenceorienteret. Hun vil hele tiden forbedre sig på alle måder, og hun er ikke bange for at kigge sig selv i spejlet med selvkritiske øjne. Hun er meget eftertænksom og har alle de gode kvaliteter. Men mest af alt handler det om energi, om at udvikles, leve og være i nuet. Det er meget vigtigt for mig,« siger den 68-årige skuespiller til det svenske medie Nöjesbladet.

Richard Gere har været gift to gange før. Først med modellen Cindy Crawford fra 1991 til 1995. I 2002 blev han gift med Carey Lowell, som han nåede at være gift med i 14 år, før de blev skilt i 2016.

Brylluppet skal eftersigende afholdes med en mindre ceremoni i Washington den femte maj i år.

Parret har dog endnu ikke selv bekræftet bryllypsplanerne.