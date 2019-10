Kærlighed har ingen alder, lyder den kendte talemåde, og den må man sige, at skuespilleren Dennis Quaid efterlever.

I hvert fald har den 65-årige Hollywood-stjerne været på knæ for sin kæreste Laura Savoie, der med sine 26 år er hele 39 år yngre end Dennis Quaid.

Det skriver Us Weekly, der har snakket med skuespilleren, som tilbage i 1980'erne og 1990'erne var en af Hollywoods mest populære.

Han fortæller mediet, at han havde planlagt frieriet i halvanden måned, men at det alligevel blev langt fra, hvad han havde forestillet sig.

»Det skete helt spontant og var en stor overraskelse for hende,« siger han om frieriet, der fandt sted på Oahu, Hawaii.

»Hun var faktisk i gang med at tage en selfie af os, da jeg tog ringen ind foran og sagde: 'Vil du gifte dig med mig?',« fortsætter han.

Dennis Quaid er bedst kendt for sine roller i filmene 'The Parent Trap ', 'The Day After Tomorrow' og 'Footloose'.

Ægteskabet med Laura Savoie bliver hans fjerde. Han har tidligere været gift med blandt andre skuespillerinden Meg Ryan.

Ifølge Huffington Post studerer Laura Savoie til daglig på University of Texas, hvor hun er ved at tage sin ph.d.

Parret blev første gang spottet sammen i juni måned.

Dennis Quaid har i alt tre børn.

De to af dem - tvillingerne Thomas Boone og Zoe Grace på 10 år - fik han med sin ekskone gennem 16 år, Kimberly Buffington. Derudover har han en 27-årig søn ved navn Jack, som han fik med Meg Ryan i løbet af deres 10 år lange ægteskab.