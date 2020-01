Skuespiller Bodil Jørgensen har godt selv bemærket, at hun altid spiller kvinder, der er ældre end hende selv.

»Det er rigtigt. Sådan har det faktisk været, siden jeg blev uddannet. For eksempel i 'Krøniken', hvor jeg spillede mor til Anne Louise Hassing, som i virkeligheden kun er seks år yngre end mig.«

Det fortæller den 58-årige skuespiller i ugens udgave af Alt for damerne, hvor hun også kommer med et bud på, hvordan det kan være.

Her forklarer hun samtidig, hvordan man i 'Krøniken' kunne få hende til at se ud, som om hun var gammel nok til at være den jævnaldrende kollegas mor.

»Jeg strammede huden i ansigtet ud, og så smurte de sådan noget Mastix (hudlim, red.) på, og når jeg gav slip, så det virkelig ud som rynker. Det var ret fantastisk. Så hvis man gerne vil se ældre ud, så er det et godt tip. Bare en masse kontaktlim på kinderne og så giv slip,« siger hun.

»Men ja, det er lidt mærkeligt med de roller. Jeg blev skuespiller ret sent, så ungpigerollerne var næsten passé,« siger Bodil Jørgensen, der var 29 år, da hun blev uddannet fra Den danske Scenekunstskole i 1990.

»Og så er der jo en årrække, hvor man ikke lige kan se, om folk er 49 eller 55 år. Men måske er der også bare nogen, der udstråler en gammeldagshed. Eller som er lidt gamle i sjælen. Det, tænker jeg, er tilfældet for mig. Og jeg er også lidt jysk i det. Lidt sen i det. Jeg har i hvert fald aldrig helt fulgt den gængse bane.«

Næste år skal Bodil Jørgensen, der er mor til to unge drenge og en pige på 11, spille en dement bedstemor.

Og selvom også dét er en rolle, hun nok er for ung til, så føler den 58-årige skuespillerinde alligevel, at hun er ved at være 'i sit livs efterår'.

Foruden rynker og begyndende leverpletter på hænderne kan hun mærke det rent mentalt.

Hun har nemlig fået tankemylder. Hun vågner alt for tidligt om morgenen og kan ikke falde i søvn igen på grund af tankerne.

»Jeg tænker på alt muligt. På at jeg skal dø, og hvad der så skal ske med mine børn? Og hvordan fortæller jeg dem det, hvis jeg bliver alvorligt syg? Alt sådan noget. Det er kommet inden for det sidste år. Det handler helt sikkert om, at jeg ikke er ung mere, og det handler om livets slutning. Og så vil folk på 70 og 80 jo sige: 'Hold da op med det pjat'. Så kan jeg lære det. Men jo, jeg tænker da over min alder.«