Først annoncerede Brigitte Nielsen sin graviditet, så blev hendes mange fans i tvivl om, hvorvidt den store stjerne rent faktisk ventede et barn, og nu er der skrevet et nyt kapitel i sagen.

54-årige Brigitte Nielsen er tilsyneladende blevet mor til en datter, som så også er den første af slagsen for skuespillerinden, der har født fire drenge. Det fortæller hun til PEOPLE.

Brigitte Nielsen graviditet har ellers været genstand for mange spekulationer. Den 54-årige stjerne, der danner par med den 15 år yngre italiener Mattia Dessi, annoncerede sin graviditet tilbage i maj. Samtidig lagde hun et billede op, hvor hun afslørede en stor, gravid mave.

De mange fans lykønskede det kommende forældrepar, men i starten af juni lagde Brigitte Nielsen så et billede på det sociale medie Instagram, der såede tvivl om graviditetens ægthed.

I guess the black makes you thinner #brigittenielsen #blackdress #glamour Et opslag delt af Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) den 6. Jun, 2018 kl. 6.43 PDT

I en sort kjole poserede skuespillerinden, og selvom farven eftersigende gør folk tyndere, så var det svært at spotte en babybule. Derfor satte mange af hendes følgere også spørgsmålstegn ved, om hun var ved at snyde omverdenen med sin graviditet.

'Det er fedt hvis du har taget røven på alle. Det er ufatteligt hvad man kan præstere på de sociale medier, fordi folk ikke har andet at gå op i. Du ser super godt ud,' skrev brugeren Mommywithtwokids blandt andet.

Brigitte Nielsen svarede ikke på de mange kommentarer om graviditeten, men flere af hendes andre følgere skød både skylden på fotoets vinkel, og at billedet også kunne være gammelt.

Nu har sagen dog taget den drejning, at den 54-årige ifølge eget udsagn har budt en lille datter velkommen. Der foreligger endnu ikke et billede af den lille guldklump, men parret fortæller, at de er lykkelige:

»Vi er lykkelige over at få vores smukke datter ind i vores liv. Det har været en lang rejse, men det har været det hele værd. Vi har aldrig været mere forelskede,« siger parret til PEOPLE, hvor de også oplyser, at den lille datter ved fødslen vejede to og et halvt kilo.