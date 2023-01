Lyt til artiklen

Det er 20 år siden, filmen '8 Mile' om rapperen Eminem fik premiere.

Nu har den amerikanske rapper 50 Cent, hvis borgerlige navn er Curtis Jackson, afsløret, at han arbejder på at lave filmen til en tv-serie.

Det skriver Deadline.

»Jeg kommer til at bringe hans '8 Mile' til tv-skærmene. Vi er i gang,« siger han til mediet og fortsætter:

Foto: Richard Shotwell Vis mere Foto: Richard Shotwell

»Jeg synes, at den skal være der for hans eftermæle, fordi det er vigtigt for mig, at de (seerne, red.) forstår det.«

50 Cent fortæller også til Deadline, at serien vil give baggrundshistorie og fremvise 'Lose Yourself'-stjernens unge år.

Filmen '8 Mile' blev den første store rolle for den i dag 50-årige Eminem, der har stået bag flere store hits, blandt andre 'Slim Shady' og 'Lose Yourself' - en sang Eminem endte med at vinde en Oscarstatuette for. 'Lose Yourself' var nemlig skrevet til filmen.

Eminem har tilbage i 2010 fortalt, at han elskede musik så meget, at det ikke var sikkert, man nogensinde ville se ham i film eller tv-serie igen. Nu lader det dog til, at han har skiftet mening. Tv-serien bliver ifølge Deadline lavet i samarbejde med Eminem.