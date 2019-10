For syv år siden tog den kendte skuespiller Laura Bro en stor beslutning. Hun ville være mor.

Selv om hun var single, og selv om hun egentlig selv syntes, at det var egoistisk af hende.

»Et planlagt barn er jo altid en egoistisk handling, men for mig var det nu også noget mere end bare at tjekke endnu en boks af i mit liv,« siger hun i den nye udgave af Hendes Verden.

Det var noget dybt i hende, som bød hende at få et barn og opleve morrollen, forklarer hun.

Laura Bro var 39 år gammel, da hun tog beslutningen om at blive singlemor, og siden da har der ikke været plads i hendes liv til at lede efter kærligheden. Men det er ved at ændre sig, siger hun til Hendes Verden.

»Det ville være dejligt at blive forelsket igen. Jeg er klar til at møde nogen, og jeg kan se, at der er mange pæne mænd på gaden,« siger hun.

Laura Bro startede sin skuespilkarriere med at lægge stemme til Røskva i den legendariske tegnefilm Valhalla. Siden da er det blevet til mindeværdige roller i film som 'Rene hjerter' og 'Under sandet'.

Talentet og interessen for skuespil har hun ikke fra fremmede. Hun er datter af Helle Hertz og Christoffer Bro og søster til Anders Peter Bro og Nicolas Bro. Desuden er hun i familien med blandt andre Steen Stig Lommer, Vigga Bro og Lone Hertz.