Den 45-årige stjerne Fares Fares, som medvirkede i de populære 'Afdeling Q'-film, afslører en stor nyhed.

Han er nemlig blevet far for første gang.

Han har lagt et billede op på Instagram af sin kæreste, svenske Clara Hallencrutz, og deres nyfødte barn.

Teksten der følger med billedet af mor og barn er helt simpel. 'Ziggy og Clara' står der bare. Sammen med en masse hjerter.

(Arkiv) Fares Fares og Clara Hallencreutz ankommer til uddeling af ROBERT-priserne i København, søndag den 3 februar 2019.

Nyheden, om at den svensk-libanesiske stjerne skulle være far for første gang, offentliggjorde parret tilbage i april måned, hvor de også lagde et opslag på det sociale medie Instagram.

Her kunne Clara Hallencrutz ses side på et køkkenbord, mens hendes kæreste holder hende kærligt på maven.

'Ikke kun chokolade i den her mave ... Kan ikke vente med at møde dig,' stod der.

Og nu har mor og den lille nyfødte søn altså mødt hinanden. Parret har i noget tid vidst, at det blev en dreng.

Vis dette opslag på Instagram Ziggy och Clara Et opslag delt af Fares Fares (@iamfaresfares) den 3. Sep, 2019 kl. 5.55 PDT

Det fremgår nemlig også af Clara Hallencrutz' Instagram, at den kommende familieforøgelse blev fejret med en spontan 'kønsafsløringsfest'.

Og her benyttede de sig af en helt særlig måde til at blive bekendt med kønnet.

De skar i en kage, som havde blåt pynt indeni.

Fares Fares og Clara Hallencrutz har dannet par siden januar 2018, og nu har de altså et tredje medlem i deres lille familie.