Den Grammy-vindende sangerinde og skuespillerinde Alanis Morisette har mandag offentliggjort på sin Instagram, at hun er gravid.

I en alder af 44 år venter den canadiske stjerne altså sit tredje barn.

Og det er svært at overse på hendes nyeste Instagram-foto, hvor hun står med siden til og synger iført en stram, sort turtleneck-trøje.

Under billedet har hun skrevet ‘Så meget nyt’.

Hun har i forvejen datteren Onyx på et år og sønnen Ever på otte.

Begge har hun fået sammen med hendes seks år yngre mand, rapperen Mario Treadway.

De to blev gift i deres hjem i Los Angeles i 2010.

Og før hun mødte Mario Treadway, dannede hun par med den canadiske skuespiller Ryan Renolds, der blandt andet er kendt for Deadpool-filmene.

I 2016 fortalte Alanis Morisette til Biography, at det at blive mor har ændret hendes liv.

»Jeg kommer ind i mit værelse for at lave et interview, jeg går ind og ammer, jeg snakker med min mand, jeg går ind og skriver en sang. Alt er blandet sammen og ærlig talt er det ikke et øjeblik for tidligt. Det har altid været et mål,« fortalte hun.

Alanis Morisette er hovedsageligt kendt for sit tredje album, ‘Jagged Little Pill’, der solgte mere end 30 millioner eksemplarer på verdensplan.

I maj 2018 lavede hun en musical af samme navn som albummet, som rammer Broadway i efteråret.