Det er egentlig lidt sørgmodigt at tænke på, at hun allerede har nået sin karrieres højdepunkt, når hun som 37-årig stadig har masser af gode arbejdsår foran sig.

Det fortæller 'Go' aften live'- og 'Bachelor'-vært Petra Nagel i Radio4-programmer 'Det sidste måltid'.

Men det er hverken aktualitetsprogrammet eller datingshowet, som gør, at hun mener, hun 'har peaket'.

Højdepunktet ligger derimod flere år tilbage.

Petra Nagel. Foto: Søren Bidstrup

Efter at have været journalistpraktikant på det hedengangne 'Weekend Weekend' og en del af værtstrioen på 'Menneskeforsøg', slog hun for alvor sit navn fast, da hun i 2016 lavede det succesfulde datingprogram 'Petra dater hele verden', hvor hun rejste rundt i verden for at blive klogere på andre landes datingkultur, som hun undervejs kastede sig ud i.

Det med at 'bruge sig selv' blev lynhurtigt Petra Nagels varemærke, og succesen blev fulgt op af 'Petra elsker sig selv' og 'Petra får en baby', hvor seerne til sidst blev lukket helt ind på fødestuen.

Siden har den 37-årige tv-vært fået endnu en baby, fået job som vært på 'Go' aften live' og er blevet seernes guide i 'Bachelor'. Men det er især de tre 'Petra'-programmer, hun fortsat huskes for. Og det er i grunden en smule sørgmodigt, fortæller hun.

»Der er nok mange, der ville sige, at de måske godt gad at peake lidt mere massivt over en lang årrække – men det kan man jo ikke: peake hele tiden og rigtig meget. Men det er ret tidligt i ens liv at have lavet noget rigtig fedt, og går det så bare stødt ned hele vejen, indtil jeg ikke er på arbejdsmarkedet længere? Eller hvordan kommer det mon til at se ud?« spørger hun.

Hun tilføjer, at usikkerheden naturligvis også bunder i en kæmpe taknemmelighed over at have lavet noget, som både var sjovt at lave, og som rørte så mange mennesker. Men det betyder ikke, at man ikke kan være ærgerlig over, at det ikke er fortsat.

»Jeg hungrer efter det fix, som jeg kunne mærke, de programmer gav. Jeg har lyst til at fortælle mange historier resten af mit liv, men jeg vil heller ikke have, folk bliver trætte af dem.«

Derfor takkede Petra Nagel for præcis et år siden, efter sin første barsel, ja til et fast job som vært på 'Go' aften live', hvor hovedpersonerne var alle andre end hende selv. Men hun sagde også ja til jobbet, fordi det var hårdt hele tiden at overskride og udviske grænser.

»Jeg havde lige brug for en pause fra, at det handlede om mig. Der var et tidspunkt, hvor jeg blev psykisk meget påvirket af, at der manglede den der: 'Hvad er egentlig tv, og hvad er ikke tv?'« siger Petra Nagel, hvis private og professionelle liv flød for meget sammen i perioden.

Det betyder dog ikke, at hun er helt færdig med at bruge sig selv. Hun afslører i 'Det sidste måltid', at hun i den næste sæson af 'Bachelor' vil få mere skærmtid, hvor det er planen, at hun skal være mindre vært og mere 'Petra'.

Derudover drømmer hun om at blive »TV 2s svar på Anders Agger« i løbet af de næste 10-15 år, tilføjer hun med et smil.