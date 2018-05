Den britiske gamer og spilanmelder John Peter Bain, også kendt som Totalbiscuit, er død af kræft.

En af internettets store stemmer er afgået ved døden.

33-årige John Peter Bain er død af kræft, bekræfter hans efterladte på hans sociale medier, blandt andet Twitter.

John Peter Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/XchUMNDYXC — TotalBiscuit. (@Totalbiscuit) May 24, 2018

John Peter Bain var af mange bedre kendt under navnet Totalbiscuit. Under det navn var han en humoristisk men også nådesløs kommentator og anmelder af spil og gaming generelt. Han havde ved sin død 2,2 mio. abonnenter på sin YouTube-kanal. Han var især kendt for sine WTF-videoer, hvor han kom med sine førsteindtryk af nye computerspil.

Han blev diagnosticeret med tyktarmskræft i 2014, og modtog straks derefter behandling, men kræften spredte sig til leveren og ryggraden, hvorfra den ikke kunne bortopereres.

Han efterlader sig konen Genna og stedsønnen Orion. Genna Bain har publiceret et rørende mindeord om ham på Twitter:

Rest in Peace my Dearest Love

John @Totalbiscuit Bain

July 8, 1984 - May 24, 2018 pic.twitter.com/hg9ytHsItJ — Genna Bain (@GennaBain) May 24, 2018

Bain, der også gik under navnene The Cynical Brit og TotalHalibut, var født i Storbritannien, men boede i USA, hvor han døde i byen Charlotte i North Carolina.

Han nød stor respekt i det internationale gaming community, og selv om hans udiplomatiske stil gav ham både venner og fjender, var han anerkendt som en af verdens største autoriteter inden for gaming.

I oktober måned i fjor fortalte John Peter Bain om livet med kræft. Det kan du se her: