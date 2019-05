De to realitydeltagere, Lenny Pihl og Philip May, har i en række tv-programmer givet politikere mere eller mindre gode råd til, hvordan de bedre kan nå unge vælgere.

Og de to er ikke i tvivl om, at politikerne særligt halter på ét punkt.

»Der er jo slet ikke nogle af dem, der brugte deres Instagram-profiler. Det er bare underligt, for hvis bare en af dem brugte det ordentligt, ville de have en kæmpe fordel. Det er fucking idiotisk, de ikke har gang i det der,« siger 33-årige Lenny Pihl, der tidligere har vundet Paradise Hotel.

Han og 29-årige Philip May har i programrækken ‘Spindoktorerne’ besøgt Inger Støjberg, Uffe Elbæk, Anders Samuelsen, Naser Khader, Morten Østergaard og Pernille Rosenkrantz-Theil.

Missionen var at blive politikernes spindoktorer ved at give dem forskellige bud på, hvordan de bedre kunne appellere til de unge vælgere.

Og selvom den verden, Philip og Lenny kommer fra, umiddelbart er milevidt fra den, politikerne færdes i til daglig, så ser de to tidligere Paradise-deltagere dog nogle ligheder.

»Christiansborg er jo som Paradise Hotel. De gider ikke indrømme det, men det er det.« siger Philip May.

»De render jo også rundt og lytter ved dørene,« tilføjer Lenny Pihl.

»Ja og smider hinanden ud efter fire år,« siger Philip May.

De to realitystjerner indrømmer blankt, at de ikke ved meget om politik, og faktisk anede de ikke, hvem mange af politikerne var, før de mødte dem.

Efterfølgende har Philip May dog forsøgt at sætte sig lidt mere ind politik for at finde ud af, hvad han skal stemme.

»Jeg har set debatter og har taget en valgtest. Jeg skal stemme på Radikale Venstre siger den. Jeg vil gerne stemme grønt og på nogle, der går ind for klimaet,« siger Philip May, der dog ikke har sat sig ind i resten af Radikale Venstres politik endnu.

Anderledes står det til for Lenny Pihl, der indrømmer, at han faktisk aldrig har stemt.

»Jeg synes, det er det samme lort. Der bliver lovet alt muligt, og der sker ikke særlig meget. Jeg var en gang oppe på en skole, hvor køen var så lang, og så gik jeg. Jeg hader at stå i kø,« siger Lenny Pihl.

Han indrømmer dog selv, at det er lidt for dårligt, og at andre ikke bør gøre ham kunsten efter.

»Jeg er bare selv en doven idiot. Jeg er ikke kommet afsted, og der er ikke nogen, der har sagt, om jeg ikke lige skulle sætte mig ind i det,« siger Lenny Pihl.