Den 31-årige prinsesse Maria Singh er pludseligt død mandag 4. maj om morgenen.

Kun seks dage før, at hun ville være fyldt 32 år, mistede den unge kvinde livet på grund af en udvidelse på hovedpulsåren.

Maria Singh, som blev født prinsesse Maria Petrovna Galitzine, efterlader sig sin mand, Rishi Singh, sin toårige søn, Maxim, tre søstre, to brødre og begge sine forældre, skriver magasinet Tatler.

Hun var efterkommer af den sidste østrigske kejser, Karl I, som abdicerede i 1918 i forbindelse med Første Verdenskrig.

Her ses Karl den første af Østrig sammen med sin kone, prinsesse Zita de Bourbon-Parme. Oldeforældre til Maria Singh, fra hvem hun havde sine royale aner.

Mens hun levede, ernærede Maria Singh sig som indretningsarkitekt og levede et meget almindeligt liv.

Selvom prinsessen blev født i Luxemborg, og hendes far, prins Piotr Galitzine, senere rykkede familien til Rusland, endte Maria Singh sine dage i Houston i USA, hvor hun boede med sin mand.

Karrieren lagde hun fundamentet for, da hun tog sin uddannelse på en kunst- og designskole i Belgien, og senere arbejdede hun i både Bruxelles og den amerikanske by Chicago.

Det var også i USA, at hun mødte sin mand, som er bestyrer på Hotel Derek i Houston.

Hendes søster, prinsesse Tatiana, har tidligere fortalt, at familien var klar over, at de havde royale aner, men derudover levede meget almindelige liv.

Tatiana bor – ligesom sin søster gjorde det – i den amerikanske storby Houston.

I nekrologen står der, at Maria Singhs søn var hendes et og alt.

Hun blev begravet fredag og er altså nu blevet mindet i en nekrolog.

Prinsessen blev begravet i Houston.