Udbyttet var svimlende stort for de tyve, der tilbage i midten af december brød ind i Tamara Ecclestones og hendes families hjem i London.

Smykker for en værdi af intet mindre end 450 millioner danske kroner blev stjålet fra den 35-årige stenrige model, der er datter af den britiske milliardær og tidligere Formel 1-boss, Bernie Ecclestone.

Men torsdag faldt hammeren tilsyneladende for en af tyvene.

I hvert fald er en 29-årig mand blev anholdt i lufthavnen i Heathrow under mistanke for at stå bag smykkekuppet. Det skriver Sky News.

Tyveriet fandt sted den 13. december i Tamara Ecclestones hjem i byen Kensington, hvor hun bor med sin mand, Jay Rutland, og parrets fem år gamle datter, Sophia.

Hjemmet i Hyde Park regnes for at være topsikret med familiens egne sikkerhedsfolk, så det må have krævet en vis finesse at udføre kuppet.

Indbruddet skete få timer efter, at familien havde sat sig om bord på et fly og forladt landet på juleferie.

Dengang lød det, at det angiveligt var tre tyve, som havde tvunget sig adgang til boligen, som har en værdi på knap 650 millioner danske kroner.

Tyvene skulle angiveligt have brudt ind gennem haven, hvorefter de fandt frem til familiens pengeskaber i et af hjemmets soveværelser.

De befandt sig i boligen i omkring 50 minutter.

»Tamara og familien er selvfølgelig rystede og vrede over episoden,« sagde en talsperson af Ecckestone-familien efterfølgende.

Tamara Ecclestones har tidligere været ude og afvise, at tyveriet var et såkaldt 'inside job'.