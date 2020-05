Skuespilleren Hagen Mills, der er kendt fra blandt andre serier som 'Swedish Dicks' og 'Baskets', er død. Han blev 29 år.

Den amerikanske skuespiller tog angiveligt sit eget liv i en sag, som politiet efterforsker som et forsøg på mord-selvmord.

Det oplyser Mayfield Police Department Facebook.

I opslaget lyder det således, at politiet klokken 17.45 lokal tid tirsdag modtog en anmeldelse, hvori det lød, at en kvinde var blevet skudt i sit hjem i Mayfield, Kentucky.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Kilde: sind.dk

'Da politiet ankom til stedet, blev betjente mødt af stedets beboer, 34-årige Erica Price, der havde skudsår i både arm og bryst.'

'Price var i stand til at fortælle betjentene, at gerningsmanden, Hagen Mills, 29 år og fra Mayfield, fortsat var indenfor og havde skudt sig selv,' skriver politiet.

Den 34-årige kvinde blev dernæst kørt på hospitalet, hvor hendes tilstand var stabil. Hagen Mills blev erklæret død på stedet.

Politiet fortæller, at den foreløbige efterforskning danner et billede af et hændelsesforløb, hvor Erica Prices mor og datter blev tilbageholdt af Hagen Mills i hjemmet, indtil kvinden kom hjem.

I det øjeblik, hun trådte ind af døren, affyrede den 29-årige mand skud mod hende, hvorefter han rettede pistolen mod sig selv.

Hverken Erica Prices mor eller datter, som hun har med Hagen Mills, kom til skade under skudepisoden.

Ifølge West Kentucky Star fremgår det af oplysninger på Graves County Jails hjemmeside, at Hagen Mills 30. marts blev anholdt og sigtet for blandt andet voldtægt og kidnapning.

Han blev ifølge mediet løsladt mod kaution mandag.