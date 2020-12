Navnet Veneda Carter kan man godt bide mærke i, hvis man er tilhænger af verdensstjernen Kim Kardashian Wests stil.

For stylisten, der ikke er fyldt 30 endnu, har nemlig arbejdet for både realitystjernen og hendes ægtemand, Kanye West, i flere år nu. Det skriver Soundvenue.

»Jeg tænker ikke så meget over det mere, men folk, der ved det derhjemme, synes jo, det er det sygeste. Du kommer fra København og styler den mest fotograferede kvinde i verden. Jeg kan godt se, at det er crazy«.

Stylisten blev i første gang headhuntet af rapper Kanye West, som har haft stor succes som designer.

West havde fået øjnene op for den tidligere danske model på Instagram. Her har hun i mange år delt sin karakteristiske stil, som byder på oversize-tøj, gulsmykker og feminine elementer.

Vendea Carter blev ringet op af Wests agent og blev bedt om at tage et fly til USA for en samtale. En samtale, der endte med, at hun de sidste fire år har arbejdet som en del af holdet bag mærket Yeezy, som Kanye West har grundlagt.

Ligesom den 28-årige dansker altså har stylet masser af looks for fru West.

Og Veneda Carter blev for alvor et offentligt kendt navn, da reality-stjernen skrev 'tillykke med fødselsdagen til den sejeste pige, jeg kender' samt lagde et billede af hende på sin Instagram-profil.

Med mere end 192 millioner følgere er det en profil blandt verdens største. I liga med sine to yngre søstre Kylie Jenner og Khloe Kardashian, der i skrivende stund kan prale af henholdsvis 201 millioner følgere og 132 millioner følgere.

Men det tætte arbejdsforhold med Jenner-Kardashian-klan har dog ikke ansporet Veneda Carter til at kun at markedsføre sig udelukkende på det. Hun har først og fremmest ønsket af blive bemærket for sit talent, siger hun i bladet.

Alligevel er der igennem tiden blevet delt enkelte billeder af Kim Kardashian West på danskerens profil.

Vendeda Carter bor i Los Angelas med sin mand, som hun også med mellemrum deler billeder af på sin Instagram.