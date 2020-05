Det begyndte med en god idé, da hun var 12 år og fik fedtede fingre af at spise chips. Siden blev det til en optræden i tv-programmet ‘Løvens hule’, hvor hun fik et skuffende nej.

De seneste måneder er salget dog buldret så voldsomt derudad, at 25-årige Julie Bloch Lauridsen nu alligevel har fået en kendt investor ombord.

Den jyske iværksætter, der har opfundet chipsbestikket Nipnap, har solgt 15 procent af sin virksomhed til den kendte erhvervsmand og tidligere Magasin-direktør Henrik Busch.

»Henrik Busch kontaktede mig, dagen efter jeg havde været i tv, hvor han ringede og spurgte, om jeg ville mødes til en kop kaffe,« fortæller Julie Bloch Lauridsen.

Mødet blev en succes. Henrik Busch kunne både lide produktet og den unge iværksætter, og efter flere møder blev de enige om en aftale.

Henrik Busch havde nemlig den erfaring, som Julie Bloch Lauridsen savnede for at kunne udvikle sin forretning.

»Han har jo en kæmpe erhvervserfaring og et kæmpe netværk. Så vi fandt ud af, at det faktisk kunne være et godt match, det her. Det er mega fedt at have fået en investor ombord,« siger hun.

Hun vil ikke afsløre, hvad Henrik Busch har givet for de 15 procent af virksomheden, men iværksætteren er godt tilfreds.

»Det er også en helt anden og højere værdiansættelse, end det var i 'Løvens hule',« siger Julie Bloch Lauridsen, der i dag bor på Frederiksberg.

Idéen til chipsbestikket fik hun dog et andet sted - nemlig tilbage i barndomshjemmet i Gjerndrup mellem Kolding og Esbjerg. Her blev den dengang 12-årige Julie irriteret over, at hun fik fedtede fingre, når hun spillede computer:

»Jeg drak meget iste og spiste mange chips, når jeg spillede 'The Sims'. Jeg var så irriteret over, at mit tastatur blev helt fedtet. Og så tænkte jeg, at det må man gøre noget ved. Man må have et bestik til chips. Men der gik lang tid, før jeg havde den tanke, til der kom et produkt,« siger hun.

Det var nemlig først, da Julie var ved at færdiggøre sin cand.merc. på Aarhus Universitet, at hun seriøst begyndte at arbejde på chipsbestikket, som altså sidenhen er blevet til et konkret produkt.

Selv om salget er buldret frem, efter Julie Bloch Lauridsen i februar var med i 'Løvens hule', så sælger hun endnu ikke så meget, at hun kan leve af det. Indtil videre arbejder hun også som account manager i et firma, der sælger markedsanalyser.

Men måske ender iværksætteriet med at blive et fuldstidsjob. Modsat mange andre har hun dog haft en fordel af coronakrisen.

Flere har nemlig efterspurgt Nipnap, da de så undgår bakteriespredning, når flere personer tager med fingrene af samme skål med chips.

Faktisk har Jule Bloch Lauridsen haft så mange bestillinger, at hun i perioder har haft udsolgt og ventetid, da hun ikke kunne få nye varer fra Kina.

Men i maj kom der nye forsyninger, og chipsbestikket blev sendt ud til de ventende kunder.

Julie Bloch Lauridsens fremtidige ambitioner er at erobre supermarkederne og dernæst isenkræmmerkæderne.

B.T. har forgæves forsøgt at få fat i Henrik Busch. I en pressemeddelelse deler erhvervsmanden dog sin begejstring med Julie Bloch Lauridsen:

»Fra det øjeblik, hun trådte ind på scenen i 'Løvens hule' kunne jeg se, at Julie er en ligefrem, energisk og ambitiøs iværksætter. Og så er chipsbestikket Nipnap et produkt, som er let at forstå,« forklarer erhvervsmanden.