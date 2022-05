Han var en nær ven af prinsesse Diana og nåede at betage hele verden med sine kreationer. Men lige som prinsessen mistede han livet alt for tidligt.

Designeren Giovanni 'Gianni' Versace blev på brutal vis myrdet af en seriemorder i 1997. Men hans designs lever videre. Blandt andet i hans tidligere hjem i New York, der er nu er sat til salg til en svimlende formue.

For den 'nette' sum af 70 millioner dollar (492 millioner kroner) kan man nemlig blive ejer af det store byhus i New York, som den kendte designer tidligere ejede.

Og det er et hjem i overdådig luksus. Det seks etager høje byhus har 17 værelser og er udsmykket ned til mindste detalje. Selv i modeskaberens tidligere garderobe er der specielt udvalgte tapeter, viser billederne fra Sotheby’s International Realty, der har huset til salg.

Versaces palæ på Manhatten. Foto: Screendump / Google Streetview Vis mere Versaces palæ på Manhatten. Foto: Screendump / Google Streetview

»Denne beboelse er et mesterværk i italiensk barok og tilbyder en mulighed for at bo som en modekonge og eje en ejendom og et stykke af modehistorien,« skriver mægleren i annoncen for det særprægede hus.

Giovanni Versace købte huset tilbage i 1995 for 'blot' 7,5 millioner dollar, hvorefter han satte det i stand fra kælder til kvist.

I 2005 – syv år efter designerens død – solgte hans familie det til den svenske kapitalfondforvalter, den nu 61-årige Thomas Sandell. Han og hans kone, Ximana Sandell, har nu besluttet at sælge huset, men lover, at de har passet godt på Versaces særpræg.

»Vi har udført store renoveringer med et fantastisk hold af kunstnere og håndværkere, der har hædret den fantastisk arv, som Versace efterlod,« har parret udtalt i en pressemeddelelse til New York Post.

Prinsesse Diana ved Versaces begravelse. Foto: GERARD JULIEN Vis mere Prinsesse Diana ved Versaces begravelse. Foto: GERARD JULIEN

Det var den 15. Juli 1997, at den kendte designer blev dræbt. Han var på vej hjem til sit storslåede palæ i Miami, da han blev oppasset af en ukendt mand, Andrew Cunanan.

Hvad den 50-årige designer næppe anede var, at han netop havde mødt en seriemorder, der skulle ende med at blive hans bøddel.

For på trapperne af sit andet hjem – det kæmpestore palæ Versace Mansion i Miami – blev Giovanni Versace skudt i baghovedet. To gange af Andrew Cunanan. Og døde på stedet.

Gianni Versace sammen med en ung Naomi Campbell. Foto: PIERRE VERDY Vis mere Gianni Versace sammen med en ung Naomi Campbell. Foto: PIERRE VERDY

Palæet i Miami var det mest kendte af Versaces hjem og bar ifølge Vogue titlen, som det tredje mest fotograferede hus i USA – næst efter Det Hvide Hus og Elvis' Graceland.

Cunanan blev eftersøgt efter mordet, men blev fundet død på sin husbåd mindre end to uger senere. Han havde taget sit eget liv.

Prinsesse Diana befandt sig på en yacht i Middelhavet med sin kæreste Dodi Fayed, da hun fik nyheden om sin ven, Giovanni Versaces, død.

Versaces tidligere palæ i Miami. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Versaces tidligere palæ i Miami. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Hun deltog i hans begravelse i Milano i Italian, hvor hun ifølge The Mirror sad ved siden af Elton John.

»Jeg er ulykkelig over tabet af en stor og meget talentfuld mand,« udtalte prinsessen i en pressemeddelelse efter Versaces død.

Kun halvanden måned senere oplevede verden en ny tragedie, da prinsesse Diana døde i en bilulykke i en tunnel i Paris. Dodi Fayed sad ved hendes side og mistede også livet ved ulykken.