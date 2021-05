For et år siden var han bedst kendt som komiker Ane Høgsbergs kæreste. Nu har han fået sit eget internethit og over 100.000 nye følgere.

Den 24-årige komiker og tv-vært Lasse Madsen er i løbet af coronakrisen blevet et stort hit på Instagram med sine videoer, hvor han laver sjov med hverdagssituationer og ting, folk kan genkende fra deres parforhold.

»Den, jeg har fået mest respons på, og hvor jeg tror, det tog fart, er min parodi på de mange gåture, vi alle sammen har været på under corona,« fortæller Lasse Madsen til B.T.

»Det er jo ikke skønt at gå så mange ture, vi gør det bare, fordi vi ikke har kunnet sidde på en bar,« tilføjer han med et smil.

Videoerne opstod i første omgang ud af kedsomhed og desperation for ikke at kunne komme ud og optræde. Pludselig væltede det ind med nye følgere.

»Jeg tror, jeg fik 120.000 nye følgere på seks uger. Jeg tænker, folk kan genkende sig selv i videoerne. Det er jo ikke nichehumor, men noget, der rammer danskerne, som de er flest,« fortæller Lasse Madsen.

Hans kæreste, komiker Ane Høgsberg, der medvirker i flere af videoerne, tilføjer, at nedlukningen nok også har en andel i succesen.

»Jeg tror, corona har gjort, at der er vildt mange, der har været hjemme, set videoerne og derefter set på deres og kæreste og tænkt 'fuck, det er så meget dig',« siger hun.

Lasse Madsen og Ane Høgsberg til Zulu Awards. De blev sidste år forældre til en lille dreng. Foto: Martin Sylvest Vis mere Lasse Madsen og Ane Høgsberg til Zulu Awards. De blev sidste år forældre til en lille dreng. Foto: Martin Sylvest

Hun er generelt set – og ikke overraskende – meget stolt af sin kæreste.

»Det har været frustrerende de sidste to år, at der ikke har været flere, der vidste, hvor fantastisk sjov han er. Så jeg er bare stolt og overvældet over, hvor meget der er sket i løbet af de sidste fire-fem måneder,« lyder det fra Ane Høgsberg.

Lasse Madsen fortæller, at han i kølvandet på sin internetsucces nu barsler med sit første onemanshow, ligesom han og Ane Høgsberg har en børnebog på vej.

»Hele mit år er fyldt ud. Jeg skal lave alt muligt, som jeg ikke må sige noget om endnu.«

Lasse Madsen var i år nomineret til en Zulu Award i kategorien 'Den vi likede mest'. Selvom det er gået hurtigt på Instagram, måtte han dog se prisen gå til Melvin Kakooza, der vandt for sine coronatrænings-videoer.