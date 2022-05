Det var hende, alle mændene kæmpede om i komediefilmen 'Vild med Mary' fra 1998.

Men det er ikke kun Cameron Diaz' skuespilpræstation, som seerne husker fra filmen. Også en ganske særlig frisure har indprentet sig i biografgængernes hukommelse. En ret så hårrejsende frisure, som i filmen bliver stylet med Ben Stillers... ja, sæd.

Og nu har Cameron Diaz, 24 år efter filmen udkom, genskabt frisuren. Det sker i anledning af en reklame for vinfirmaet Avaline på Instagram.

»At Bennydrama (der også er skuespiller og influencer, red.) tog Avaline dåser med forbi var ikke den underligste del af vores middag,« skriver hun til opslaget, hvor hun i en video sidder og genser billeder fra filmen, før de to genskaber looket med den røde kjole og det storstrittende pandehår.

Referencen er da bestemt heller ikke fløjet over hovedet på hendes følgere.

Cameron, du er en af grundene til, at jeg er homoseksuel. 'Vild med Mary' var et mesterværk, skriver en bruger.

Er det hårgele? spørger en anden med reference til filmens 'stylingprodukt'.

Jeg elsker den film!

Det er som om, at Cameron kigger i spejlet.

Jeg kan næsten ikke tro på, at du lavede det look igen, Cameron. Ikonisk.

Der er også flere, der skriver, at de savner at se hende på skærmen, efter hun i 2018 meddelte, at hun trak sig tilbage fra filmens verdens. Hendes sidste rolle var i 'Annie' i 2014.