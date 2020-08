Med 101,1 million visninger på blot ét døgn smadrede musikvideoen til den sydkoreanske gruppe BTS' nye nummer, 'Dynamite', den tidligere rekord for flest visninger på YouTube.

Det er mere end 1.000 visninger i sekundet! Og en 23-årig mand fra Virum har en del af æren.

Den professionelle danser Nicky Andersen står nemlig bag den dans, de syv unge herrer udfører i videoen. En dans, som lige nu spreder sig med lynets hast på blandt andet det sociale videomedie TikTok.

»Det er helt surrealistisk. Det har altid være min drøm,« fortæller han til B.T. Øverst i artiklen kan du se ham danse den nu verdensberømte dans.

I september sidste år flyttede han til Hollywood for at jagte sin dansedrøm, og her var det første, han sagde til sin agent, at han netop gerne ville lave noget med K-pop.

»Det er det nye – det kan man ikke komme udenom. Men det er også en ret lukket verden, som er svær at komme ind i. Og så er Korea jo bare langt fra Hollywood,« griner han.

Ikke desto mindre skulle forsøget gøres. Nicky Andersen lavede en video med sin dans – en form for ansøgning. Han sendte den i september. Og ventede.

Han ventede helt til juli, før han blev kontaktet over Instagram. Til at starte med forstod han ikke helt, hvem han skulle lave koreografi for. Men så faldt tiøren.

Her er Nicky Andersen på storskærmen (tv.) under BTS' koncert på Wembly Stadium i London. Foto: Privat

BTS er verdens største K-popgruppe. Gruppen blev dannet i 2013 og har med årene fået en fanbase af dimensioner, som danske kunstnere som Medina og Suspekt aldrig vil kunne forestille sig.

I Sydkorea er K-pop en milliardindustri, og alene sidste år omsatte de syv unge mænd i BTS for over 30 milliarder kroner i koncertbilletter, streaming, computerspil og merchandise. Dermed udgjorde gruppens indtægter 0,3 procent i den sydkoreanske BNP.

Nicky Andersen ruller altså med de helt tunge drenge. Og da det gik op for ham, kunne han dårligt være i sig selv.

»Jeg var helt oppe at støde. Også fordi det er deres første sang på engelsk. Min helt store drøm er gået i opfyldelse, og jeg har nærmest været grædefærdig over det.«

Selve processen er gået relativt tjept, fortæller han. Fra han blev kontaktet første gang i juli, til han skulle aflevere sit første bud på en koreografi, gik der tre til fire dage.

Og det hele foregik over nettet på grund af coronaudbruddet.

»Det havde jeg ikke lige prøvet før, men det var meget sjovt,« fortæller Nicky Andersen, der tidligere har danset med mange andre store – og måske for de fleste mere kendte – navne.

Eksempelvis var han med JLo og Shakira på scenen under SuperBowl i år – og for halvandet år siden var han da også baggrundsdanser, da BTS optrådte på Wembley Stadium i London.

Nicky Andersen på den røde løber ved premieren på 'Aladdin' sammen med Jamal Sims, Will Smith og Navid Negahban. Den danske danser var ​assisterende koreograf på Disney-filmen.

»Dengang anede jeg ikke, hvem de var. Det var så tydeligvis verdens største K-popband,« griner han.

Danseren fortæller, at det er en fornøjelse at arbejde sammen med K-popstjerner, da de har et helt særligt forhold til dans. De respekterer dans på en anden måde, mener han.

»50 procent er for dem dansen, mens resten er musikken. For andre handler det jo primært om sangen. Derfor er det en kæmpe ære for os dansere at være med.«

»BTS er no shit det nye Michael Jackson. De danser, synger og performer på samme tid.«

Den populære K-popgruppe BTS. Foto: Kim Kyung Hoon

Det er da også tilfældet i videoen til 'Dynamite', som i skrivende stund har rundet 215.000.000 visninger.

Modtagelsen har været overvældende for Nicky Andersen, der dårligt kan få hænderne ned.

»Det er meget sjovt, at lille mig fra Virum har været med til at lave en video, der har slået rekord.«

Og det er da ikke kun rekorden, der understreger, at BTS og han selv har ramt rigtigt med dansen. På det voldsomt populære sociale videomedie TikTok er dansen også populær.

Den danske danser Nicky Andersen og verdensstjernen Taylor Swift.

Så populær, at folk selv forsøger sig med den og deler videoer af det i massevis.

»Det er virkeligt sjovt for en 23-årig som mig at se, at andre verden over på den måde danser min dans,« griner Nicky Andersen, hvis egen TikTok-video er blevet liket over 200.000 gange.

Han kan dårligt forestille sig, at det kan blive større. Men hvis det skal:

»Så skal jeg til Sydkorea og danse med dem, når coronapandemien er ovre. Jeg vil meget gerne arbejde sammen med dem igen.«