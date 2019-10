Da Marius Borg Høiby var to år gammel, blev hans mor kæreste med Norges kronprins Haakon.

Det medførte, at en lille dreng lige pludselig, og sikkert uden han helt forstod det, blev centrum for et større mediecirkus.

Nu er drengen blevet 22 år gammel, og han er landet et sted imellem at være kongelig og almindelig. Han har ikke en titel, men når han er ude, har han kameraernes fokus.

For nylig kunne man høre hans modelkæreste forklare, hvor svært det kan være at være i medierne. Men det vender vi tilbage til.

Arkivfoto fra 2016. EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT Foto: VEGARD WIVESTAD GROTT Vis mere Arkivfoto fra 2016. EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT Foto: VEGARD WIVESTAD GROTT

Den norske kongehusekspert Trond Norén Isaksen understreger, at tiden, efter det blev offentliggjort, at den kommende kronprinsesse Mette-Marit var enlig mor og havde en ekskæreste, der var dømt for narkobesiddelse, var fyldt med debat.

»Det var meget kontroversielt,« siger han, men uddyber dog, at folket senere tog både Mette-Marit og hendes søn til sig.

Han forklarer videre, at norske medier ikke er lige så ivrige efter at skrive om kongehuset, som danske medier er.

De kulørte blade er dog altid interesseret i kongefamilien og kærligheden, og det gælder også Marius Borg Høibys forhold til modellen Juliane Snekkestad. De to bor i en villa en times kørsel fra Oslo.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Juliane Snekkestad (@julianesnekkestad) den 25. Jan, 2019 kl. 6.16 PST

I den norske udgave af Se og Hør blev Juliane Snekkestad omtalt som Playboy-model, men det nægtede hendes modelbureau på hendes vegne. Modelmutter Eivor Øvrebø mente ikke, at man kunne kalde Snekkestad sådan, bare fordi hun havde accepteret et salg af nogle billeder til Playboy.

Som nævnt åbnede Snekkestad for nylig op ved en filmpremiere. Hun fortalte, hvordan det er at danne par med Marius Borg Høiby.

»Det er jo frustrerende, når man er nyforelsket. Alt er nyt, man kender ikke hinanden så godt, og så skal alle komme med deres holdninger om det,« siger hun til den norske avis VG. Hun uddybede:

»Der var meget, som blev skrevet, som ikke var sandt, og så må man ligesom håndtere det.«

Vis dette opslag på Instagram ;) Et opslag delt af Marius Borg Høiby (@marius_borg) den 5. Feb, 2018 kl. 8.09 PST

Nyheden om, at parret havde fundet sammen, kom ud i foråret 2018. Den fik noget mediedækning, men ellers siger ekspert Trond Norén Isaksen, at den 22-årige godt kan leve nogenlunde i fred.

»Marius Borg Høiby får i lang udstrækning lov til at leve i fred. Der er en forventning om, at han opfører sig på en måde, som ikke er til skade eller gene for kongehuset, og det har han langt hen ad vejen levet op til,« slår Isaksen fast.

Efter Mette-Marit og kronprinsens bryllup blev Marius Borg Høiby af kongen officielt gjort til en del af kongefamilien, men han er ikke formelt en del af kongehuset.

Og eksperten slår fast, at på trods af enkelte sager har Marius Borg Høiby klaret det fint som en del af den norske kongefamilie.

Alligevel har der været debat i medierne igennem årene. Foruden kærestens forhold til det kulørte mandeblad Playboy blev det også en sag, da Marius Borg Høiby solgte Louis Vuitton-tasker videre på nettet, og endelig blev det også en mediesag, da et engelsk magasin havde ansat Marius Høiby og samtidig omtalte ham som prins.

Sagerne medførte kritik af Marius Borg Høiby, men det blev aldrig skandaler – for i Norge er kongehuset ikke lige så bundet af traditioner. Derudover har kongehuset med deres ageren selv været gode til at afværge kritik, der kunne komme.

»De har været gode til at være åbne. Jeg tror, de vurderer, at de godt kan tage de store debatter om monarkiet, hvis det ender med at gavne i det lange løb.«

Som eksempel nævner Trond Norén Isaksen, der er historiker, den norske prinsesse Astrid, der i 1961 blev gift med en fraskilt mand, hvilket blev accepteret af kongehuset.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Foto: ARMANDO BABANI Vis mere Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Foto: ARMANDO BABANI

Ifølge eksperten har Marius Borg Høiby ikke gået på privatskole, og efter han er blevet færdig med gymnasiet, er han ikke startet på en officiel uddannelse.

Han har som voksen arbejdet på luksusmagasinet Tempus i London, som hurtigt stoppede med at omtale deres redaktør som prins, da norske medier begyndte at skrive om sagen.

Høiby mistede jobbet, da bladet efter sigende blev nedlagt, og derefter vendte han og kæresten hjem til Norge, hvor han først arbejdede med marketing i en mæglerkæde, men derefter startede med at arbejde for appen 'Moodie', som er lavet for at gøre det nemmere for unge at finde sjove arrangementer.

Ved Marius Borg Høibys 20-års fødselsdag bad hans mor pressen være god hendes søn og give ham plads, og han ønskede heller ikke at sige noget ved filmpremieren på 'Maleficent', hvor hans kæreste udtalte sig.