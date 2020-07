»Det er det største, jeg har opnået«.

Sådan lyder det fra 22-årige Christoffer Buchardt Marcussen fra Aarhus.

Lige nu har han to sange på albummet ‘Shoot for The Starts Aim For The Moon’, der ligger nummer ét på den amerikanske Billboard 200-hitliste, der markerer de bedst sælgende albums i USA lige nu.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Albummet er udgivet af New York-rapperen Pop Smoke, der blev skudt og dræbt under et hjemmerøveri i februar i år, 20 år gammel.

Christoffer Buchardt Marcussen går under producernavnet ‘Palaze’:

»Jeg har lavet beatet til to af sangene, ‘Enjoy Yourself’ og ‘For The Night’, hvor der så er blevet lagt vokaler på. Og jeg tvivler på, at der kommer noget større, hvis jeg skal være helt ærlig,« siger Christoffer Buchardt Marcussen, til tv-stationen.

Tilsammen er sangene i løbet af de sidste to uger blevet afspillet over 40 millioner gange på streamingtjenesten Spotify.

Han har ikke selv været i kontakt med Pop Smoke, inden han døde.

Rapperen fandt frem til Christoffer via den 22-åriges YouTube-kanal, hvor han hørte de forskellige beats. YouTube-kanalen har den unge mand haft i to år.

Christoffer Buchardt Marcussen har endnu ikke modtaget penge for de to sange. Men han kan formentlig forvente at få 65.000 kr. for hver af de to beats plus nogle procenter i royalties.

Christoffer Buchardt Marcussen bor lige nu på Trøjborg i det nordlige Aarhus, men han håber på, at han snart kan komme til USA for at arbejde videre med sin musik.