En flyvetur til Pennsylvania endte med en anholdelse.

Sådan gik det for '21 Jump Street'-skuespilleren Richard Grieco, da han torsdag blev anholdt i Dallas/Fort Worth International Airport.

Anholdelsen skyldtes, at skuespilleren var 'public intoxicated', hvilket i bund og grund betyder, at han var påvirket i offentligheden.

Ifølge det amerikanske medie TMZ blev den 54-årige Richard Grieco nægtet adgang til flyet mod Pennsylvania, hvorefter politiet blev tilkaldt.

Da politiet nåede frem, var skuespilleren sunket sammen over et bord, mens han råbte efter lufthavnspersonalet. Den opførsel fik politiet til at anholde ham.

Efterfølgende fortalte Richard Grieco politiet, at han havde drukket to drinks med vodka og tranebær, inden han forsøgte at boarde flyet.

Men ifølge TMZ fandt politiet desuden den receptpligtige medicin Klonopin i skuespillerens taske. Medicinen havde Richard Grieco taget, fordi han er bange for at flyve. Problemet med medicinen er, at den ikke må blandes - med alkohol.

Richard Grieco har efterfølgende kaldt hændelsen for 'uheldig' og 'ikke noget særligt' og han kom med et andet fly næste morgen.