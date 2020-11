Den amerikanske influencer og rapper Braxton Baker er fundet død. Hun blev bare 21 år gammel.

Det skriver amerikanske People.

Det er hendes mor, Letricia Loftin Russel, der bekræfter det tragiske dødsfald på Instagram. Årsagen kendes endnu ikke:

'Vores engel, Braxton Blue Baker er gået bort. Da hun steg til himlen, lå hun i en hellig stilling. Der var ingen sår eller mærker, og hendes indre og ydre var rent. Det var en åndelig frigørelse. Gud har hentet den engel, som vi lånte af ham,' skriver hun.

'Vores engel, Braxton Blue Baker er gået bort. Da hun steg til himlen, lå hun i en hellig stilling. Der var ingen sår eller mærker, og hendes indre og ydre var rent. Det var en åndelig frigørelse. Gud har hentet den engel, som vi lånte af ham,' skriver hun. 'Jeg bringer bare guds budskaber. Mit formål er langt større end mig selv.'

Den 21-årige skrev, foruden at være meget aktiv på sociale medier, både sangtekster og noveller og dedikerede sin 'kunst' til det spirituelle og det humanitære. Moren beretter, at datteren havde store planer for sin karriere. Hun var i færd med at opbygge sit eget brand, hvor hun blandede sin kærlighed for mode med arbejdet fra LGBTQ-miljøet.

Braxton var meget religiøst anlagt og mente, at hun udførte guds arbejde. Hendes arbejde ville blive delt med omverdenen, så snart gud mente, timingen var den rette, skriver Russel i opslaget.

Hun slutter opslaget af med et citat fra sin nu afdøde datter:

'Jeg bringer bare guds budskaber. Mit formål er langt større end mig selv.'

Braxton brød for alvor igennem i 2017 med albummet 'VERSE(atility)'. I et interview med Svge Magazine i 2018 udtalte hun, at hun skabte kunst, der var ren, poetisk og kraftfuld, og at hun ønskede at hjælpe verden med at helbrede.

Det brand, hun havde opbygget, var omfattet af mange ting. Hun lavede egne fotoshoots, videoer, styling, poesi, artikler, rappede og lavede koreografi til dansere.