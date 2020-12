For andet år i træk har B.T. taget en snak med Thomas Blachman om det forgangne år. I tredje og sidste del får du 'X Factor'-dommerens tanker om MeToo, mink og coronavaccinen.

Vi begynder i august, da Sofie Linde gik på scenen i Operaen i København med et budskab.

Ved årets 'Zulu Comedy Galla' satte Sofie Linde anden MeToo-bølge i gang med sin tale. Hvordan ser du tilbage på det i dag?

»Jeg synes, hun gjorde et godt stykke arbejde. Hun er jo stjernebegavet og på alle måder en person, som kan gøre, hvad fanden hun har lyst til, og har klaret sig rigtig godt. Hun kunne blive en fremtidens statsminister, hvis hun virkelig vil det. Hun er virkelig godt begavet og godt argumenterende. Så du hende i 'Deadline'?

Der hvor hun debatterede med Pia Kjærsgaard?

»Ja, det i sig selv at kunne gøre det er et stykke håndværk. Hun er meget klar på både skrift og verbalt. At hun så blander mig ind i det hele, da hun begyndte at tale om ligeløn … Jeg sad i Frankrig på ferie og skulle pludselig forholde mig til det. Men jeg giver hende fuldstændig ret: Lige løn for lige arbejde, om man er mand eller kvinde, det burde være en banalitet.«

»I forhold til MeToo synes jeg – og det har jeg også sagt til hende – kan vi ikke få nogle navne på bordet? Vi andre arbejder også i tv-branchen og gør et kæmpe stykke seriøst arbejde og har aldrig været i nærheden af at være upassende over for kollegaer i arbejdstiden på den måde, så det, synes jeg, er pisseirriterende.«

Thomas Blachman, jazzmusiker, komponist og producer. Blachman er bedst kendt som dommer i talentkonkurrencen 'X Factor'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Thomas Blachman, jazzmusiker, komponist og producer. Blachman er bedst kendt som dommer i talentkonkurrencen 'X Factor'. Foto: Bax Lindhardt

Blachman: Det gider jeg ikke blande mig i... I slutningen af november kom det frem, at tidligere statsminister Lars Løkke har sagt ja til at deltage i Kanal 5's realityprogram 'Over Atlanten'. Hvad tænker du om det? »Han er jo ikke en uinteressant mand og vil være en gave til samtalerne om bord på et skib, da han er vant til gruppemøder. Han skal nok være behagelig at være sammen med. Han holder jo af at sejle, han har en lille båd i Københavns Havn. Det gider jeg ikke blande mig i, han skal gøre, hvad han har lyst til.« »Nu har han stået i politik til op over halsen og skulle komme med kvitteringer for sit tøjforbrug og alt muligt. Nu skal han ud og have noget havluft, og det er sgu fint. Jeg kommer ikke til at se det, og han kunne da også sagtens have gjort det uden kamera, men folk får vel også en form for afhængighed af at være synlig, fordi de synes, de er sindssygt interessante, uanset hvad de siger.« »Man gider snart ikke tale med sine venner, medmindre de står med et kamera i hånden. Sådan er det også at blive ældre. Man er nødt til hele tiden at genopfinde sig selv og puste sig selv op og se sig selv udefra, og det er fjernsyn en fantastisk mulighed for.«

»På den anden side kan jeg godt forstå præmissen, at det handler om at gøre unge piger, som gerne vil frem i deres metier, klar over, at de godt kan sige nej. Jeg er ikke i tvivl om, at halvdelen af kvinder har en rygrad, som er stærke nok til at sige fra og sige 'hold nu kæft, dit gamle svin', og så er det overstået, hvor andre måske føler, det er en form for … Og det har de i hvert fald fået at vide nu, at de har fuldstændig carte blanche til at sige fra. Det er måske en fin pointe, og så må de der røvhuller efterhånden dukke op og miste den magtposition, de ikke kan forvalte. Men jeg var lidt bange for, at det skulle blive en lidt hygge-MeToo-bevægelse, som ikke rigtig har nogen konsekvenser, indtil jeg indså pointen..«

Ja, og nu har en række politikere for eksempel måttet træde af.

»Ja, helt klart. Det er nærmest blevet en del af det danske sprog at blive 'Frankeret' nu. Havde det bare været den ene gang, hvor han kysser en på kinden, så havde man tænkt 'fred være med det', men der har så åbenbart været mange andre ting. Der sidder rigtig mange magtfulde mænd derude, som ryster i bukserne, det er der ingen tvivl om. De ved, hvem de er, og en masse folk ved, hvem de er, men folk er bange for at miste deres job, hvis det kommer på tale.«

»Jeg har en datter, en kæreste, en søster og en mor, så det har aldrig ligget til højrebenet for mig at være sådan. Nu skal jeg heller ikke lyde som en hellig-Frans, men jeg tror, det er, hvis man har det svært med det andet køn, så bliver man nødt til at putte noget vægt bagi, en position, som kan udnyttes. Det er en form for social-menneskeligt svigt.«

Blachman: 'Det er jo fuldstændig vanvittig amatørarbejde' I oktober flygtede Peter Madsen pludselig fra Herstedvester fængsel. Fulgte du den sag? »Nej, men man kan jo ikke undgå at høre om det. Hvor svært kan det være? Jeg elsker at betale skat, men så skal man fandeme også have noget tilbage inklusive gode fangevogtere. Det er jo fuldstændig vanvittigt amatørarbejde. Der er ingen tvivl om, at manden har brug for opmærksomhed og vil gøre alt for at få den. Og har en sindssyg kreativ hjerne, der kan skrue et bombebælte sammen. Han var jo faktisk ret tæt på at komme væk, så vidt jeg har læst. Det grænser til... Det er jo næsten morsomt. Tragisk komedie.«

(Thomas Blachman fortsætter)

»Det er fandeme blevet en stærk bevægelse, og jeg, der er vokset op med søstersolidaritet og feminisme og derfor også er præget af det på en positiv måde, synes, det er enormt dejligt at se, at unge kvinder i dag også kan stå sammen og have et fællesprojekt. Er der nogen, der har konkurreret de sidste 20 år, så er det unge kvinder mod hinanden, om hvem der kunne komme længst på alle planer. Hvem er den bedste mor, den smukkeste, bedste på arbejdspladsen, alt det der. Det har måske bidraget til, at folk også er gået så langt, de overhovedet kan, for at få jobbet foran deres medsøstre. Men det er blevet udhulet nu, og nu skal de stå sammen, og det er kun godt.«

Den 3. november blev der afholdt præsidentvalg i USA. Fulgte du med?

»Ja, er du sindssyg, jeg var fuldstændig opslugt. Men nu skal vi også snart have nogle kedelige politikere på banen, der kan gøre et godt stykke arbejde. Det er jo en psykisk ustabil mand, der har siddet i en så høj position, det gør os alle neurotiske. Så det var dejligt (at Biden vandt, red.).

Dagen efter det amerikanske valg holdt Mette Frederiksen endnu en historisk tale, hvor hun sagde, at alle mink skulle aflives. Det medførte en masse ballade. Hvad tænkte du om den sag?

»Hvad tænkte jeg? Hvad tænkte (Venstres leder, Jakob) Ellemann? Han syntes, det var en god idé, indtil han ville vinde næste valg og gik den anden vej. Jeg kan godt forstå angsten for at starte en mutation i det her lille land, der kunne sprede sig med lynets hast til resten af verden. Den angst alene gør, at man tager den her vanvittig overilede beslutning. Det er så let bagefter at stå og sige, 'ja, men var der nu lovhjemmel' og dit og dat. Jeg mener personligt, at i sådan et katastrofetilfælde om global sundhed, der gælder nogle helt særlige regler. Resten må være et spørgsmål om kæmpe erstatninger. Set i lyset af at det kunne have været en ny epidemi, så havde den erstatning nok været det værd for os skatteydere at betale.«

Her i december er man så småt begyndt at vaccinere folk rundtomkring i verden. Er du selv klar til at lade dig vaccinere?

»Jeg tror, det bliver ældre først og selvfølgelig dem, der er blevet syge. Men det rykker hele tiden tættere på. Der er hele tiden en, der skriver en sms om, at de er blevet testet positive. Men selvfølgelig vil jeg lade mig vaccinere, om det så bliver hver tredje måned, så skal jeg nok stå der. Selvfølgelig.«

Blachman: 'Det er måske noget af det klogeste jeg har gjort' Nu er du optaget af 'X Factor', men drømmer du om andre formater? »Er du sindssyg. Jeg har haft rigtig mange ideer til programmer, som jeg fik lov til at lave på Danmarks Radio. Nu har jeg lige fået en ide, som jeg har præsenteret for kanalerne. Det er første gang i lang tid, for ellers er jeg blevet fuldstændig optaget af jazzmusik igen. Det er måske noget af det klogeste, jeg har gjort.« »Jeg har aftalt med mig selv, at de år, jeg levede, fra jeg var 30 til 60 – jeg bliver 60 om tre år – dem vil jeg leve igen, til jeg bliver 90. Jeg vil prøve at skabe et andet udfald, men vil leve med samme sult, entusiasme og passion. Jeg tror, der er mulighed for at gå ind i mit tredje akt med en ungdommelig energi, kraft og glæde. Det er mit forsæt. Tilbage, hvor det hele startede for mig, og det er en kæmpe fornøjelse.« Hvad ser du frem til i 2021? »For det første, at der kommer styr på det hele, så verden kan åbne sig igen. Så jeg kan se nogle glade, berusede teenagere, der har haft en kæmpe oplevelse ved et socialt arrangement og sprudle af liv og kærlighed. Så ser jeg frem til at komme ud og spille og lave 'X Factor' med den vanvittig indestængte energi, vi alle sammen har i os. Få det til at eksplodere på skærmen med nogle opfindsomme løsninger på de samme problemstillinger nu på 12.-13. år og stadig vise, at jeg er inspireret, har lyst til det, og det ikke bare er penge. Så er der selvfølgelig kærligheden, mine forældre, der også skal igennem det her, og vennerne. Det er en hård tid, så det må gerne stoppe snart, det pis her.«

Har du selv haft corona i år?

»Nej, og netop qua mit arbejde har jeg ikke stået i forreste led. Jeg sidder bag et skrivebord, og så står der nogle sangere 10-20 meter foran. Engang ville de alle sammen give hånd, men det er vi heldigvis sluppet for nu, haha.«