For andet år i træk har B.T. taget en snak med Thomas Blachman om det forgangne år. I første del får du 'X Factor'-dommerens tanker om Martin Braithwaites skifte til Barcelona og dronning Margrethe og Mette Frederiksens store coronataler i foråret.

Vi begynder i januar, da Mikkel Hansen og co. ikke kunne leve op til deres titel som forsvarende verdensmestre i håndbold og røg ud af EM i gruppespillet.

Da vi sidste år gennemgik 2019, sagde du, at du ikke går op i håndbold. Så jeg går ud fra, at du ikke fulgte med, da det danske herrelandshold i januar skuffede ved EM?

»Nej, skuffelser bruger jeg ikke tid på. Selvfølgelig kan jeg se en håndboldkamp en gang imellem, når det f.eks. er en finale. Det går jo så hurtigt med mål hele tiden, at man dårligt kan nå ud og tisse, men nej, det er ikke min favoritsport.«

Thomas Blachman, jazzmusiker, komponist og producer. Blachman er bedst kendt som dommer i talentkonkurrencen 'X Factor'.

I januar var der også premiere på den sidste 'Klovn'-film. Så du den?

»Nej.«

Hvad med de andre film?

»Nej. Det er ikke, fordi jeg har noget imod det. Jeg har set mange af afsnittene, det kan man jo næsten ikke undgå, men jeg har det lidt med det som standupshow. Det er ikke noget, jeg nødvendigvis bliver draget af. Det er en form for humor, som jeg har svært ved at kategorisere som humor. Men igen, som med håndbold er det jo smag og behag. Det er sjovt, at du fremhæver det som en af årets begivenheder?«

Serien og filmene har jo fyldt meget, så jeg tænker, det er et stort kapitel, der blev lukket med den sidste film.

»Okay, det var den sidste?«

Det har de i hvert fald sagt.

»Okay.«

Blachman: 'Der blev jeg meget berørt' I slutningen af september havde Thomas Vinterberg premiere på 'Druk', som indtil videre har solgt over 800.000 billetter. Så du den? »Ja, jeg var inde til premieren. Han sendte mig manuskriptet for halvandet år siden, fordi jeg skulle hjælpe med noget musik, og der blev jeg meget berørt. Jeg nærmest tudede. Det var et fantastisk manuskript, og selvfølgelig blev det en fantastisk film, selv om der skete den ultimative tragedie undervejs (Thomas Vinterbergs datter mistede livet i en trafikulykke, red.). Han er en stor karakter, Thomas, og det er også helt klart en af Mads Mikkelsens bedste roller.«

20. februar skiftede Martin Braithwaite så meget overraskende til Barcelona …

»Ja, jeg har altid troet, at det var Christian Eriksen, der skulle derned. Det må jo være som at komme med i The Beatles, selv om det ikke går så godt, som det har gjort. Men det er fantastisk. Det siger meget om, hvad et talent kan gøre, når det bliver sat i de helt rigtige rammer. At komme fra lille Danmark og pludselig rende rundt i den fornemste trup i fodboldhistorien.«

Du fortalte sidste år, at du tidligere har været nede og se Barcelona spille?

»Ja, er du sindssyg. Min søn var jo helt vildt begejstret for Messi og Barcelona, da han var yngre, så vi var dernede og se fodbold, ja.«

11. marts holdt Mette Frederiksen sin nu berømte tale, hvor hun lukkede Danmark ned. Fulgte du med?

»Ja, det er lidt samme oplevelse (som med Martin Braithwaite, red.). Her er et menneske, som har arbejdet hele sit liv på at gøre det politiske arbejde grundigt og lige pludselig står i en alfaderlig position og kan lukke et land, selv om man ønskede det modsatte, og gøre det med en form for værdighed. Jeg blev ret fascineret af at se Mette Frederiksen træde i karakter som statsminister. Det var eksemplarisk. Det synes hun jo også selv, og så står man måske lidt af med tiden, at hun et eller andet sted også bliver gladere og gladere for sig selv. Magt korrumperer jo på alle mulige måder, men det øjeblik var historisk.«

Kan du huske, hvor du så talen? Du sad måske derhjemme som alle andre?

»Det kan jeg ikke huske, men jo sikkert. Det var dengang, jeg havde tv. Nu har jeg fjernet det. Det kulminerede med det amerikanske valg. Til sidst bliver man fuldstændig katastrofeafhængig. Hvad har Trump nu gjort og sagt? Den form for støj kan jeg kun anbefale, at man skiller sig af med. Den her ufrivillige isolation, som vi alle sammen på en måde oplever for tiden, kan man bruge til andet end at se fjernsyn.«

Blachman om Yahya Hassans pludselig død I foråret døde Yayha Hassan også pludselig. Han blev kun 24 år. Havde du fulgt hans karriere? »Ja, klart. Han passede ind i vores verdensbillede og blev løftet til himlen, og så blev han måske ikke helt passet på og samlet op. Jeg har begge hans digtsamlinger, og han var en vanvittig musikalsk mand. Mødte ham også. På en måde blev han jo 50, han levede i dobbelt hastighed. Men … Hvem fanden er ikke trist over det? Hvor meget har der ikke gemt sig i ham? Når mennesker ikke kan være i sig selv, hvad fanden kan man gøre?«

Hvornår gik det op for dig, at situationen var temmelig alvorlig?

»Det lægger man jo hurtigt mærke til. Det betød jo, at der var hjemmeundervisning for børnene. Vi ved alle, at man skal gå ud ad en dør for at blive til et menneske. Man skal se sig selv igennem andre og blive inspireret. Pludselig sidder de bare og kigger på en skærm, som de i forvejen kigger rigeligt på. Det synes jeg var deprimerende.«

Har du også skilt dig af med dit tv i år?

(Thomas Blachman fortsætter)

»Jeg har begge mine forældre stadigvæk, de er 83-84 år, det er alvorligt. Man kan ikke bare ses, som man har gjort, fordi der er risiko forbundet med det.«

»Jeg er ikke en angstfuld type og har ikke ondt af mig selv, men jeg synes, det især er synd for ungdommen. Det er identitetsskabende år, de ikke får tilbage.«

»Det er også underligt, for jeg kan ikke huske i min levetid, at vi har stået over for noget, som man ikke rigtig ved, hvornår ender. Det minder på den måde om besættelsen under Anden Verdenskrig. Du aner ikke, hvornår det slutter. Der er en form for undtagelsestilstand. Så er vores liv forandret for evigt. Hvis det her muterer, og vacciner bliver sværere at lave … Man har ikke engang lavet en aids-vaccine, så der er bare nogen ting, der er svære. Nu kommer den, men muterer det? Og så kommer vi ind på minksnakken og alt det der.«

Blachman om el-løbehjul El-løbehjul er også blevet en ting især i København. Har du prøvet at køre på sådan et? »Aldrig.« Kunne du tænke dig at prøve? »Nej, eller det er sikkert meget sjovt. Så længe de ikke kører ind i mig, kan de bare køre derudad. Det er måske startet som et børnelegetøj, men jeg kan godt se det futuristiske i det, og det er jo et sindssygt simpelt transportmiddel og på mange måder meget elegant. Jeg synes, det er i orden.« Der har været lidt debat, om de fyldte for meget i gadebilledet, men det har du ikke tænkt over? »Nej, hvis man i byen kan komme hurtigere frem, og du kun er dig, så er det jo fantastisk.«

Den vender vi tilbage til … En uge efter Mette Frederiksen var det så dronning Margrethes tur til at give en historisk tale, da hun talte til nationen. Så du også den?

»Ja, jeg er der altid, når vores dronning taler. Det skal man. Hun er altid et gensyn værd, og jeg har også altid set nytårstaler. Jeg sætter pris på, hvad hun har at dele. Hun er lidt et andet sted, end vi andre er, men har alligevel en medmenneskelighed i sit blik og sin person. Så kan hun være dronning eller ej. Der er en form for højtidelighed, som oftest bliver undermineret i hverdagen. Jeg er ikke speciel for eller imod kongehuset, jeg synes, de gør det fint, og der er noget fællesidentifikation, som kan berolige, og på den måde synes jeg, det var godt gjort.«

Har du nogensinde mødt dronning Margrethe?

»Meget kort, ja. I to sammenhænge. Jeg lavede noget musik til åbningen af Storebæltsbroen og musik til en prisoverrækkelse inde på Charlottenborg. Ridderkors har jeg aldrig fået og får det nok heller ikke. Selv om jeg står og venter ved postkassen, haha.«