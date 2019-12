Hvad synes Thomas Blachman, der skal ske med Britta Nielsen, hvorfor siger han nej til 'Vild med dans', og hvad skete der mellem ham og Rasmus Seebach?

Herunder kan du læse tredje og sidste del af B.T.s store 'året der gik'-interview med 'X Factor'-dommeren, der måske ikke har fulgt med i det hele, men har en mening om det meste.

Vi fortsætter interviewet med efterårets store retsdrama, da Britta Nielsen skulle forklare sit store svindelnummer.

Thomas Blachman ved lige præcis, hvordan man bør straffe hende...

Nu er jeg blevet far igen, og så er verden omkring mig blevet en lille smule sløret, så det er måske ikke alt, jeg har registreret

24. oktober: Københavns Byret tager hul på Britta-sagen

Hvad tænker du om den sag?

»Jeg tænker, det, hun lavede, var fuldstændig vanvittigt usympatisk. Men nu er det jo nærmest blevet et realityshow, og det er straf nok. Den udstillelse af hende og hendes familie. For min skyld kan de fratage hende, hvad hun nu har tilbage, og så lade hende starte forfra.«

Hvordan?

»Hun kan blive keramiker på Møn eller noget. Hvorfor skal hun bekoste vores retssystem med en celle? Det må være straf nok at være Britta Nielsen fra historiebøgerne.«

Britta Nielsen.

31. oktober: Radio24syv sender for sidste gang

Var du ked af det?

»Ja, jeg hørte meget Radio24syv. Hvorfor ødelægge noget, som har fornyet mediet? Som gjorde, at vi som lyttere accepterede elementer af improvisation og uforudsigelighed?«

Hvilke programmer hørte du?

»Jeg hørte hele lortet, for min bil var indstillet til den. Nu hører jeg P1 igen, og det er også dejligt.«

Var du tæt på at få dit eget radioprogram derinde?

»Ja, de spurgte mig flere gange. I starten syntes jeg, de havde for få lyttere. Man kan ikke gå fra halvanden million seere til 10-20.000 lyttere.«

5. november: Nicklas Bendtner udgiver sin kontroversielle selvbiografi 'Begge sider'

Har du læst den?

»Nej, men jeg synes da klart, at han er en karakter og en superstjerne i lille Danmark, der måske bliver mere berømt for sine præstationer i nattelivet end på banen. Men når han var god på banen, var han rigtig god. En rigtig rockstjerne.«

Nicklas Bendtner.

8. november: Rasmus Seebach fejrer 10-års jubilæum

Hvad synes du om ham?

»Han har engang fortalt mig, jeg var den første overhovedet til at tage fat i ham tilbage i 90’erne. Jeg havde et pladeselskab og havde hørt noget af hans musik. Det var, dengang han rappede. Jeg burde have holdt fast i ham, men han fik et bedre tilbud, haha.«

Du var fan af hans far?

»Ja, jeg havde stor respekt for hans kompositoriske åre. Det blev for meget værtshus og for lidt ABBA, men han havde lidt af det der stjernestøv i sin sangskrivning, som Rasmus har arvet.«

29. november: Silas Holst og Jakob Fauerby bliver det første mandlige par til at vinde 'Vild med dans'

Fulgte du med?

»Nej, det vidste jeg ikke. Men er det en sensation? I dag er det jo næsten mere kontroversielt at være heteroseksuel. Det følger vel bare tidens strømninger.«

Er du blevet tilbudt at være med i 'Vild med dans'?

»Ja, men det bliver ikke foreløbig, at jeg begynder at dele ud af min krop på den måde.«

Jakob Fauerby og Silas Holst vinder finalen i 'Vild med dans' i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019.

9. december: Caroline Wozniacki annoncerer karriere-stop

Går du op i tennis?

»Jeg elskede at se tennis i 70'erne, men hvem gjorde ikke det? Wimbledon på en svedende sommerdag, hvor man sad i fem timer og så McEnroe og Bjørn Borg.«

Wozniacki er vel den største tennisspiller, vi har haft?

»Fuldstændig, og jeg kan godt lide historien om hendes polske far, der kom med de her ambitioner på sine børns vegne. Jeg kender dem jo ikke, men hun kom langt. Jeg har vel set et par kampe med hende, hvor hun fik tæsk af en af Williams-søstrene.«

Hvad synes du om hende?

»Jeg savnede lidt, at hun kom med noget ud over det sædvanlige. Har hun nogensinde sagt noget, ud over hvad man kan forvente? Det forpligter som dansker, der gør det godt i udlandet, at kunne sætte nye linjer for begavelse. Men igen, hvem er jeg og skal sidde og kritisere en verdensstjerne?«