Matthew McConaughey og Woody Harrelson går mange år tilbage sammen.

De to amerikanske skuespillere har lavet film sammen siden 1999, hvor det også er blevet til en sæson af en serie.

De har blandt andet lavet filmene 'EDtv' og 'Surfer, Dude' i 1999 og 2008, inden de medvirkede i HBO-serien 'True Detective' i 2014. Det skriver Daily Mail.

Her 20 år efter deres første film sammen, er de to venner samlet igen. Det viser 50-årige McConaughey på Twitter, hvor han skriver 'bror fra en anden mor? til et billede af de to.

brothers from nother mothers? pic.twitter.com/1Ja42MitUZ — Matthew McConaughey (@McConaughey) December 1, 2019

Makkerparret høstede specielt ros for deres roller i 'True Detective', hvor de spillede to politibetjente, der opklarer en mordsag i sidste øjeblik.

Siden rollen i 2014 har de to skuespillere forsat med at charmere fans verden over med deres afslappede forhold og vedholdende venskab.

McConaughey og 58-årige Harrelson er ligeledes på 'venskabs-tur' en gang om året med deres gode venner Bono og Chris Rock.

På det seneste har de fået selskab på turen af Sacha Baron Cohen og det danske Metallica-medlem, Lars Ulrich.

58-årige Woody Harrelson holder det tætte venskab med 50-årige Matthew McConaughey. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere 58-årige Woody Harrelson holder det tætte venskab med 50-årige Matthew McConaughey. Foto: LUCY NICHOLSON

Billedet af stjerneparret, der nyder en dukkert sammen, kommer omkring en måned efter, at Matthew Conaughey fyldte 50 år.

I den forbindelse oprettede amerikaneren en Instagram-profil, hvor han allerede har fået 1,8 millioner følgere.

McConaughey har været gift med den 37-årige model Camila Alves de seneste syv år, og de har tre børn sammen. Deres ældste barn er 11 år.

De to kammerater lavede kun en sæson af 'True Detective', men den kan ses i dens fulde længde lige nu på HBO.